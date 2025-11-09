Vasárnapi sportműsor: Manchester City–Liverpool, három NB I-es meccs
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
13. FORDULÓ
12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
13. FORDULÓ
13.00: Budafoki MTE–Vasas FC – élőben az NSO-n!
13.00: Szentlőrinc–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Bacsó Beton-Cigánd SE
11.00: Kisvárda Master Good II–Gödöllői SK
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC
11.00: Füzesabony SC–Sényő FC-ZMB Building
13.00: Eger SE–Putnok FC
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Tiszafüredi VSE
13.00: Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–VSC 2015 Veszprém
11.00: Puskás Akadémia FC II–Dorogi FC
13.00: Balatonfüredi FC–Opus Tigáz Tatabánya
13.00: Budaörs–Bicskei TC
13.00: Komárom VSE–Gyirmót FC Győr
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Ikoba Beton Zsámbék
16.00: Szombathelyi Haladás–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
16.00: FC Sopron–ETO Akadémia
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC
11.00: Paksi FC II–Szekszárdi UFC
13.00: Iváncsa KSE–Greenplan Balatonlelle SE
13.00: PTE-PEAC–BFC Siófok
13.00: Dombóvári FC–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Érdi VSE–Majosi SE
13.00: Pénzügyőr SE–Pécsi MFC
15.30: MTK Budapest II–FC Nagykanizsa
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Martfűi LSE
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE
13.00: III. kerületi TVE–Hódmezővásárhelyi FC
13.00: Meton-FC Dabas SE–Gyulai Termál FC
13.00: Csepel SC–Budapest Honvéd FC II
13.00: Monor SE–BKV Előre
13.00: Tiszaföldvár SE–ESMTK
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Dunaharaszti MTK
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.00: Brentford–Newcastle United
15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion
15.00: Nottingham Forest–Leeds United
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
15.00: Lorient–Toulouse
17.15: Angers–Auxerre
17.15: Metz–Nice
17.15: Strasbourg–Lille
20.45: Lyon–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
15.30: Freiburg–St. Pauli
17.30: VfB Stuttgart–Augsburg (Tv: Match4)
19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)
15.00: Bologna–Napoli
15.00: Genoa–Fiorentina
18.00: Roma–Udinese
20.45: Internazionale–Lazio (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
15. FORDULÓ
17.00: Novi Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.00: Fenerbahce–Kayserispor (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
15.30: Indianapolis Colts–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
19.00: Tampa Bay Buccaneers–New England Patriots (Tv: Arena4)
22.15: Washington Commanders–Detroit Lions (Tv: Arena4)
hétfő, 2.15: Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
14.00 és 20.30: csoportkör, 2. forduló (Tv: Sport2)
EVEZÉS
Beach sprint világbajnokság, Antalya
FORMULA–1
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, SAO PAULO
18.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
21.00: PGA Tour, Los Cabos Championship (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Terepkerékpáros Európa-bajnokság, Middelkerke
15.00: férfiak
Tour de France-kritériumverseny
6.45: Szaitama (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ
18.00: Budai Farkasok–Budakalász
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
A-csoport
13.45: Esbjerg–Buducsnoszt (Tv: Sport1)
15.45: Gloria Bistrita–Dortmund (Tv: Sport1)
NÉMET BAJNOKSÁG
Férfiak
17.45: Magdeburg–RN Löwen (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA
21.30: Milwaukee Bucks–Houston Rockets (Tv: Sport1)
0.00: Memphis Grizzlies–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG
Portugál Nagydíj, Algarve (Tv: Match4)
11.00: pilótaparádé
12.15: Moto2
14.00: MotoGP
15.30: Moto3
RALI
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
7.50: 5. futam, Szerencs és környéke
Japán-rali
A világbajnokság 13. futama, Tojota és környéke
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
14.00: Swissten Dág KSE–Vegyész RC Kazincbarcika
17.00: Dunaújvárosi KSE–Szolnoki RK-SC SI
18.00: Prestige Fitness PSE–DEAC
20.00: TFSE–MAFC
SPORTLÖVÉSZET
Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó
Légpuska
8.15: vegyes csapat (Péni István, Dénes Eszter; Pekler Zalán, Mészáros Eszter)
11.00: döntő
Gyorstüzelő pisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid)
8.45: 2. nap
14.30: döntő
STRANDRÖPLABDA
9.00: Klub Európa-kupa, Iráklio
SZNÚKER
7.00: International Championship, döntő (Tv: Eurosport1)
12.30: International Championship, döntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP-vb
14.00: Alcaraz (spanyol)-De Minaur (ausztrál)
20.30: A. Zverev (német)-Shelton (amerikai)
VÍVÁS
Kard-világkupaverseny, Algír
Csapatverseny
9.20: férfiak
10.10: nők
Tőr-világkupaverseny, Mallorca
Csapatverseny
9.30: nők
10.30: férfiak
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
19.00: Debrecen–Miskolc
Férfi Konferencia Kupa
Selejtező, 1. forduló, A csoport (Utrecht), 3. (utolsó) játéknap
9.15: EPS-Honvéd–AC PAOK (görög)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Úszás, vendég: Sós Csaba szövetségi kapitány
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika. A vonalban Babos Csaba, a WTA-vb-n párosban döntős Babos Tímea édesapja.
9.00: A vonalban Rosta István a szombati kézilabdás meccsdömpingről. A Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíjról és a Nemzeti Sportrádió vasárnapi élő közvetítéseiről
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
12.51: Labdarúgás, élő közvetítés az MTK–Debrecen NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
15.15: Labdarúgás, élő közvetítés a Kazincbarcika–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
17.00: Formula–1, Sao Pauló-i Nagydíj
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Nyíregyháza–Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
20.00: Labdarúgás, beszámoló a Manchester City–Liverpool Premier League-mérkőzésről. Formula–1, Sao Pauló-i Nagydíj
21.00: Jégkorong, Spiller István a férfi- és női válogatottról
22.30: Sportvilág