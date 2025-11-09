Vasárnapi sportműsor: Manchester City–Liverpool, három NB I-es meccs

NOVEMBER 9., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

13. FORDULÓ

12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

13. FORDULÓ

13.00: Budafoki MTE–Vasas FC – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

15.00: Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

NB III

15. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni VSC II–Bacsó Beton-Cigánd SE

11.00: Kisvárda Master Good II–Gödöllői SK

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC

11.00: Füzesabony SC–Sényő FC-ZMB Building

13.00: Eger SE–Putnok FC

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Tiszafüredi VSE

13.00: Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–VSC 2015 Veszprém

11.00: Puskás Akadémia FC II–Dorogi FC

13.00: Balatonfüredi FC–Opus Tigáz Tatabánya

13.00: Budaörs–Bicskei TC

13.00: Komárom VSE–Gyirmót FC Győr

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Ikoba Beton Zsámbék

16.00: Szombathelyi Haladás–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

16.00: FC Sopron–ETO Akadémia

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC

11.00: Paksi FC II–Szekszárdi UFC

13.00: Iváncsa KSE–Greenplan Balatonlelle SE

13.00: PTE-PEAC–BFC Siófok

13.00: Dombóvári FC–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: Érdi VSE–Majosi SE

13.00: Pénzügyőr SE–Pécsi MFC

15.30: MTK Budapest II–FC Nagykanizsa

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Martfűi LSE

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE

13.00: III. kerületi TVE–Hódmezővásárhelyi FC

13.00: Meton-FC Dabas SE–Gyulai Termál FC

13.00: Csepel SC–Budapest Honvéd FC II

13.00: Monor SE–BKV Előre

13.00: Tiszaföldvár SE–ESMTK

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Dunaharaszti MTK

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.00: Brentford–Newcastle United

15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion

15.00: Nottingham Forest–Leeds United

17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

15.00: Lorient–Toulouse

17.15: Angers–Auxerre

17.15: Metz–Nice

17.15: Strasbourg–Lille

20.45: Lyon–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

15.30: Freiburg–St. Pauli

17.30: VfB Stuttgart–Augsburg (Tv: Match4)

19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)

15.00: Bologna–Napoli

15.00: Genoa–Fiorentina

18.00: Roma–Udinese

20.45: Internazionale–Lazio (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Getafe

18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

15. FORDULÓ

17.00: Novi Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.00: Fenerbahce–Kayserispor (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

15.30: Indianapolis Colts–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New England Patriots (Tv: Arena4)

22.15: Washington Commanders–Detroit Lions (Tv: Arena4)

hétfő, 2.15: Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

14.00 és 20.30: csoportkör, 2. forduló (Tv: Sport2)

EVEZÉS

Beach sprint világbajnokság, Antalya

FORMULA–1

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, SAO PAULO

18.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

21.00: PGA Tour, Los Cabos Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Terepkerékpáros Európa-bajnokság, Middelkerke

15.00: férfiak

Tour de France-kritériumverseny

6.45: Szaitama (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ

18.00: Budai Farkasok–Budakalász

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A-csoport

13.45: Esbjerg–Buducsnoszt (Tv: Sport1)

15.45: Gloria Bistrita–Dortmund (Tv: Sport1)

NÉMET BAJNOKSÁG

Férfiak

17.45: Magdeburg–RN Löwen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA

21.30: Milwaukee Bucks–Houston Rockets (Tv: Sport1)

0.00: Memphis Grizzlies–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG

Portugál Nagydíj, Algarve (Tv: Match4)

11.00: pilótaparádé

12.15: Moto2

14.00: MotoGP

15.30: Moto3

RALI

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

7.50: 5. futam, Szerencs és környéke

Japán-rali

A világbajnokság 13. futama, Tojota és környéke

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

14.00: Swissten Dág KSE–Vegyész RC Kazincbarcika

17.00: Dunaújvárosi KSE–Szolnoki RK-SC SI

18.00: Prestige Fitness PSE–DEAC

20.00: TFSE–MAFC

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó

Légpuska

8.15: vegyes csapat (Péni István, Dénes Eszter; Pekler Zalán, Mészáros Eszter)

11.00: döntő

Gyorstüzelő pisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid)

8.45: 2. nap

14.30: döntő

STRANDRÖPLABDA

9.00: Klub Európa-kupa, Iráklio

SZNÚKER

7.00: International Championship, döntő (Tv: Eurosport1)

12.30: International Championship, döntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP-vb

14.00: Alcaraz (spanyol)-De Minaur (ausztrál)

20.30: A. Zverev (német)-Shelton (amerikai)

VÍVÁS

Kard-világkupaverseny, Algír

Csapatverseny

9.20: férfiak

10.10: nők

Tőr-világkupaverseny, Mallorca

Csapatverseny

9.30: nők

10.30: férfiak

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

19.00: Debrecen–Miskolc

Férfi Konferencia Kupa

Selejtező, 1. forduló, A csoport (Utrecht), 3. (utolsó) játéknap

9.15: EPS-Honvéd–AC PAOK (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Úszás, vendég: Sós Csaba szövetségi kapitány

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika. A vonalban Babos Csaba, a WTA-vb-n párosban döntős Babos Tímea édesapja.

9.00: A vonalban Rosta István a szombati kézilabdás meccsdömpingről. A Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíjról és a Nemzeti Sportrádió vasárnapi élő közvetítéseiről

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

12.51: Labdarúgás, élő közvetítés az MTK–Debrecen NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

15.15: Labdarúgás, élő közvetítés a Kazincbarcika–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

17.00: Formula–1, Sao Pauló-i Nagydíj

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Nyíregyháza–Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

20.00: Labdarúgás, beszámoló a Manchester City–Liverpool Premier League-mérkőzésről. Formula–1, Sao Pauló-i Nagydíj

21.00: Jégkorong, Spiller István a férfi- és női válogatottról

22.30: Sportvilág