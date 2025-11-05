Csúcstámadás – Somogyi Zsolt jegyzete

Unalmas? Lehet, hogy annak tűnik, Szo­bosz­lai Dominikról írok ezúttal is. Szerdán még a Real Madrid liverpooli fellépése volt a téma, és az elemzések a világ minden lapjában, internetes oldalán megemlítik: a magyar válogatott csapatkapitánya különmérkőzést vívott a spanyol klub belga kapusával. A mérkőzést a Liverpool nyerte meg, de Szoboszlai akárhonnan, akárhogyan próbálkozott, nem tudott kifogni a világ – talán nem csak szerintem – legjobb kapusán. Thibaut Courtois fantasztikus egyéniség, betölti a kaput, mégis gyors, nagyon pontosan kell lőnie, fejelnie annak, aki be akar találni a kapujába. Nyilván a szurkolói szív belesajdult, amikor Florian Wirtz passza után Dominik egyedül maradt középen a kapussal szemben; itt, a szerkesztőségben a védés után többen is felkiáltottak: laposan kellett volna, illetve, jobban meg kellett volna emelni!

Felteszem, a Liverpool magyar nyolcasa köszönettel veszi a jó szándékú tanácsot, miközben magamban mosolyogtam: ne tudjuk jobban, mi a teendő… Utólag vélhetően a játékos is úgy van vele, másképp kellett volna megoldani azt a szituációt, de ismétlem: mégsem Korompai Bendegúz, a Jászkarasámson második csapatának cserekapusa vetődött elé, hanem egy kétszeres angol bajnok, kétszeres BL-győztes, négyszeres spanyol bajnok, 107-szeres belga válogatott. Persze neki is lehet gólt fejelni, és ebben is nagy szerepe volt a magyar középpályásnak.