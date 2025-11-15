Sinner az első döntős a tenisz-világbajnokságon

A korábbi világelső olasz játékos az első szombati elődöntőben 7:5, 6:2-re nyert a hetedikként rangsorolt ausztrál Alex De Minaur ellen, így szettveszteség nélkül masírozott be a döntőbe. A két játékosnak ez volt a 13. egymás elleni összecsapása karrierjük során, Sinner megőrizte százszázalékos mérlegét.

A 24 éves olasz teniszező sorozatban a 30. mérkőzését nyerte meg fedett pályás, kemény borítású viadalon.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Jannik Sinner (olasz, 2.)–Alex De Minaur (ausztrál, 7.) 7:5, 6:2

Később

20.30: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)