Sinner az első döntős a tenisz-világbajnokságon

2025.11.15. 16:42
Sinner két szettben győzött (Fotó: Getty Images)
tenisz ATP-világbajnokság Félix Auger-Aliassime Carlos Alcaraz Alex De Minaur Jannik Sinner ATP-vb
Elsőként a második helyen kiemelt olasz Jannik Sinner jutott be a tenisz-világbajnokság fináléjába férfi egyesben, miután a szombati elődöntőben két szettben legyőzte az ausztrál Alex De Minaurt.

 

A korábbi világelső olasz játékos az első szombati elődöntőben 7:5, 6:2-re nyert a hetedikként rangsorolt ausztrál Alex De Minaur ellen, így szettveszteség nélkül masírozott be a döntőbe. A két játékosnak ez volt a 13. egymás elleni összecsapása karrierjük során, Sinner megőrizte százszázalékos mérlegét.

A 24 éves olasz teniszező sorozatban a 30. mérkőzését nyerte meg fedett pályás, kemény borítású viadalon.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)
EGYES, ELŐDÖNTŐ
Jannik Sinner (olasz, 2.)–Alex De Minaur (ausztrál, 7.) 7:5, 6:2
Később
20.30: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)

 

