Bardóczky Kornél karambolja után lábadozik

2025.12.27. 09:04
A balesetet okozó sofőr áttért a szabályosan közlekedő Bardóczky Kornél sávjába (Fotó: Czinege Melinda)
A Davis-kupa- és a Billie Jean King-kupa-válogatott szövetségi kapitánya, Bardóczky Kornél szenteste vétlenként szenvedett autóbalesetet Szadán. A 47 éves tréner nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett – egy további vizsgálat dönti el, hogy szombaton elhagyhatja-e a kórházat, vagy még bent kell maradnia.

Szomorú bejegyzéssel jelentkezett hivatalos közösségi oldalán csütörtök délelőtt a Magyar Teniszszövetség: a Davis-kupa- és a Billie Jean King-kupa-válogatott szövetségi kapitánya, Bardóczky Kornél szenteste súlyos autóbalesetet szenvedett Szadán, és bár a jelentősen összetört autót képes volt a saját lábán elhagyni, nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel került kórházba. A Veresegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület számolt be arról, hogy a szerda esti órákban frontális baleset történt a Pest vármegyei községben, a balesetet okozó sofőr ittasan okozott balesetet, áttérve a szabályosan közlekedő 47 éves tréner forgalmi sávjába.

A szövetségi kapitány a Blikknek beszélt állapotáról (lapunk is elérte őt, tőlünk a körülményekre hivatkozva türelmet kért): úgy fogalmazott, a közérzete jó, de jelentős bordafájdalmakkal küzd, illetve a keze és a sípcsontja is megsérült, és nem tud mozogni. Hozzátette, egy következő, szombati vizsgálat deríti majd ki pontosan, hogy bordatörést szenvedett-e, és hogy akár aznap elhagyhatja-e a kórházat, vagy még bent kell maradnia. Mint kiderült, az édesanyját látogatta meg a baleset napján, tőle tartott hazafelé.

 „Mindenre emlékszem, nem volt bonyolult dolog. Mentem a sávomban, és láttam, hogy jön szembe egy autó elég gyorsan, de akkor még semmi sem utalt arra, hogy baj lesz. Amikor közel ért hozzám, hirtelen áthúzta a kormányt, nekem annyi időm volt, hogy satuféket nyomjak, és ő fékezés nélkül belém szállt. Nem volt egy nagy élmény, örülök annak, hogy így megúsztam. Annyit tudok a másik sofőrről, amit ott a rendőrök a helyszínen elmondtak, hogy részegen vezetett, meg állítólag jogosítványa sem volt – idézi a Blikk Bardóczky Kornélt, aki azt is elmondta, hogy természetesen a családja is megijedt az eset hallatán. –  Nyilván sohasem jön jókor egy ilyen, szenteste pedig különösen nem.”  

Leghamarabb a férficsapatnak lesz nagy szüksége a szövetségi kapitány Bardóczky Kornélra, ugyanis február 7–8-án Davis-kupa-együttesünk az Egyesült Államokkal mérkőzik meg Tatabányán a világdöntő-selejtező első fordulójában.

