Kyrgios tíz hónap után Brisbane-ben tér vissza

2025.12.21. 10:54
Nick Kyrgios Brisbane-ben tér vissza (Fotó: AFP, archív)
Nick Kyrgios tíz hónap kihagyás után januárban a brisbane-i, kemény pályás tenisztornán tér vissza, amelyet 2018-ban megnyert.

 

A szervezők vasárnapi bejelentése szerint szabadkártyával biztosítják a 30 éves játékos indulását, aki idén a sérülései miatt mindössze öt mérkőzést vívott, legutóbb a márciusi, miami versenyen szerepelt.

Kyrgios, aki jelenleg mindössze a 673. helyen áll a világranglistán, előtte egy meghívásos bemutató tornán játszik Melbourne-ben, illetve december 28-án a nemek harcában megküzd a női világelsővel, a fehérorosz Arina Szabalenkával Dubaiban.

A 2022-es wimbledoni tornán döntős ausztrál teniszező csak akkor indulhat az Australian Openen, ha a számára hazai Grand Slam-viadal szervezői szintén szabadkártyát adnak neki.

 

