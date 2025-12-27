Bardóczky Kornél elhagyhatta a kórházat

Vétlenként szenvedett autóbalesetet szenteste Bardóczky Kornél, erről először a Magyar Teniszszövetség számolt be csütörtökön délelőtt. Eszerint a magyar Davis-kupa- és Billie Jean King-kupa-válogatott szövetségi kapitánya szabályosan közlekedett saját sávjában a Pest vármegyei Szadán, amikor egy szemből jövő jármű áttért az ő sávjába, és frontálisan az autójának csapódott. A későbbi részletekből kiderült, hogy a szakember édesanyját látogatta meg, tőle tartott hazafelé, a vétkes, ittas sofőrt pedig a tűzoltók szabadították ki a roncsból. Bardóczky a saját lábán szállt ki a járművéből, majd kórházba került, ahol kiderült, a bordája, a keze és a lába is megsérült.

Bardóczky Kornél szombat délután szerencsére hazamehetett – lapunknak elmondta, a jelentősebb sérüléseket elkerülte, de még jó ideig pihennie kell.

„Szombat délelőtt átestem egy mellkasröntgenen és többféle ultrahangon, hogy kiderüljön, minden rendben van-e a belső szerveimmel – mondta a Nemzeti Sportnak Bardóczky Kornél. – Elsősorban ezért tartottak bent az elmúlt három napban, mert előfordulhatott volna, hogy mikrorepedés keletkezik valamelyik belső szervemen a balesetkor, ami csak napokkal később okoz problémát. De szerencsére semmilyen elváltozást, belső vérzést nem fedeztek fel.”

A 47 éves tréner arra is kitért, hogy a bordája nem tört el, de nagy valószínűséggel megrepedt.

„Hosszú, többhetes folyamat lesz, mire teljesen meggyógyulok. A kórházban fájdalomcsillapítóval tudtam aludni, de minden, alapvetően természetes és hétköznapi mozdulat most nagyon fáj, külön oda kell figyelnem minden mozzanatra. Kontrollra kell majd járnom, sajnos a bordasérülést leginkább csak az idő tudja meggyógyítani, azt mondták, legyek türelmes. Konditerembe még nem megyek egy darabig… – jegyezte meg viccelődve a szövetségi kapitány, majd röviden újból felidézte az esetet. – Nagyon gyorsan történt minden. Csak haladtam a saját sávomban, láttam, hogy jön szemből egy autó, de eleinte nem történt semmi különleges. Amikor már eléggé közeledtünk egymáshoz, akkor kezdett a másik sofőr átjönni az én sávomba. Arra még pont volt időm, hogy padlóféket nyomjak, ő viszont lassítás nélkül, frontálisan jött belém.”

A magyar Davis-kupa-csapat február 7–8-án játszik a világdöntő-selejtező első fordulójában az Egyesült Államok ellen Tatabányán – Bardóczky optimistán tekint előre.

„Örülök, hogy ennyivel megúsztam. Ez van, ami történt, megtörtént, nem rágódom rajta, hanem előrenézek, és remélem, 2026 jobban kezdődik, mint ahogyan 2025 végződik. Azon leszek, hogy mindenképpen a csapattal lehessek Tatabányán!”