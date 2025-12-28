Kyrgios két szettben felülmúlta Szabalenkát a nemek csatájában

Szorosabb találkozó lett a nemek csatájából, mint arra számítani lehetett, de az ausztrál Nick Kyrgios a várakozásnak megfelelően győzött a női világelső Arina Szabalenka ellen. A dubai Coca-Cola Arena megtelt, bár a közönség a beszámolók szerint nem teremtett óriási hangulatot. Az eseményt előzetesen is kritikák érték, melyek szerint lealacsonyítja a női teniszt, de a játszótársak mérföldkőként tekintettek rá, ami segíthet az érdeklődés növelésében A mérkőzést két nyert szettre játszották, 1–1-nél tie-break jött volna –Szabalenka térfelének területe a szabványosnál kilenc százalékkal kisebb volt, és mindketten csak egyszer adogathattak labdamenetenként.

Kyrgios azért többnyire nem eresztette el a kezét – az első játszma elején két breakváltás is volt, majd a meccs elején az Eye of the Tigerre csillogó ezüstös dzsekiben bevonuló Szabalenka 3:3-nál két szerváját is elrontotta. Kyrgios innen játszmaelőnybe került, és bár a második szettben 3:1-es hátrányban is volt, az ausztrál innen is fordított. Voltak szép nyerő ütések is, de a meccs alapvetően szórakoztató jellegű volt – egy-egy ejtésnél már csak Szabalenka a második szett egyik szünetében lejtett tánca volt látványosabb. Az arénában egyébként feltűnt Kaká, Ronaldo és Peter Crouch is. SZ. R.

NEMEK CSATÁJA, DUBAI

Kyrgios (ausztrál)–Szabalenka (fehérorosz) 6:3, 6:3

WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP, SENCSEN (kemény pálya)

Végeredmény: Világ–Európa 15–7 (Csang Csi-csen–Vacherot 3:6, 6:7; Ribakina–Bencic 6:3, 6:4; Rubljov­–Cobolli 6:3, 6:4; Rubljov, Ribakina–Vacherot, Swiatek 6:4, 6:4)