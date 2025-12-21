Nemzeti Sportrádió

Madarász Gergely először nyerte meg a tenisz ob-t

2025.12.21. 15:23
Valkusz Máté és Madarász Gergely (Fotó: MTSZ/Zádor Péter)
A második helyen kiemelt Madarász Gergely először nyerte meg a férfi egyest a tenisz országos bajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben maratoni csatában 7:6 (8–6), 4:6, 7:6 (7–3)-ra legyőzte az elsőként rangsorolt Valkusz Mátét a Nemzeti Edzésközpontban.

 

A korábbi Davis-kupa-válogatott klubtársak – mindketten a Győri AC-t erősítik – összecsapásán a balkezes Madarász óriási csatában hozta a nyitószettet, majd a világranglistán 646. Valkusz egyenlített. Az utolsó felvonásban a 31 éves „kihívó” 4:1-re elhúzott, és 5:3-nál a meccsért adogatott, de nem járt sikerrel. A 27 esztendős, egyszeres bajnok Valkusz 5:5-nél utolérte őt, s a finálé végül rövidítésben dőlt el, amelyben ismét az ATP-rangsor 1033. helyén álló Madarász volt jobb. A fordulatos döntő 3 óra 7 percig tartott.

Férfi párosban Mészáros Patrik és Sallay Péter (Bregyó TE) diadalmaskodott, mivel a fináléban 6:2, 6:7 (7–9), 10–8-ra verte döntő rövidítésben Bakonyi Dávidot (Pasarét TK) és Jilly Ádámot (Alfa TI).

Az ötmillió forint összdíjazású ob-n az egyesbeli bajnokok 750 ezer, a döntő vesztesei 375 ezer, a párosok győztesei pedig páronként 250 ezer forintot kaptak.

 

