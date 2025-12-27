Tenisz: Jack Draper hamarosan visszatér, de nem lesz ott Melbourne-ben
Jack Draper brit teniszező bejelentette, hogy sérülését követően hamarosan visszatér, ám az ausztrál nyílt bajnokságon még nem lesz ott.
A világranglista tizedik helyezettje – aki júniusban még negyedik volt – bal karjának sérülése miatt szeptemberben visszalépett az amerikai nyílt bajnokságon, és azóta nem versenyzett.
A 24 éves Draper pénteken videóüzenetben árulta el, hogy nem indul Melbourne-ben.
„Nagyon régóta bajlódom ezzel a sérüléssel, a rehabilitáció vége felé járok, de úgy döntöttünk, hogy Melbourne-ben még nem indulok, mert nem tartjuk jó ötletnek, hogy esetleg ötszettes mérkőzést játsszak” – fogalmazott a teniszező.
