Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.27. 15:57
null
DIMITAR DILKOFFMarozsán kikapott Párizsban (Fotó: AFP)
Címkék
tenisz Arthur Rinderknech Marozsán Fábián ATP Párizs
A legfrissebb világranglistán 48. helyen álló Marozsán Fábián két – egyaránt rövidítésben eldőlő játszmában – majdnem két óra tíz percig tartó mérkőzésen vereséget szenvedett a hazai közönség előtt szereplő, a rangsorban 29. helyet elfoglaló Arthur Rinderkench-sel szemben az év utolsó 1000-es versenyének első fordulójában, Párizsban.

 

Marozsán jól kezdett, hamar elhúzott egy korai brékkel 3:0-ra, de a francia a játszma közepén vissszavette a bréket, és végül rövidítés döntött az első szettről: ebben a műfajban pedig sokáig 2-2 fogadóként szerzett ponttal álltak, végül első játszmalabdáját Rinderknech fogadóként kihasználta, s 67 perc alatt elvitte a szettet.

A második felvonásban már mindketten jobban koncentráltak adogatásaikra, bréklabdát sokáig nem is láthatott a közönség – Marozsán azonban hárította 4:3-as hátrányban a francia mindkét fogadóelőnyét. A folytatásban nemhogy kihasznált bréklabdát, de újabb lehetőséget sem hozott a mérkőzés, ami azt jelentette, hogy ismét a rövidítés döntött, s az idegek harcát ismét Rinderknech bírta jobban, s az első meccslabdáját értékesítve megnyerte a végül közel két óra tíz percig tartó mérkőzést, s bejutott a legjobb 32 közé.

ÖSSZEFOGLALÓ

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS
1. FORDULÓ (a legjobb 32 közé jutásért)
Arthur Rinderknech (francia)–Marozsán Fábián 7:6 (7–5), 7:6 (7–4)

Tenisz
7 órája

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán

Fucsovics Márton két helyet rontva 55., az élcsoportban, a legjobb ötben egyik nemnél sem történt változás.

 

 

tenisz Arthur Rinderknech Marozsán Fábián ATP Párizs
Legfrissebb hírek

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán

Tenisz
7 órája

Bondár sikerrel vette az első fordulót a csiucsiangi tornán

Tenisz
7 órája

Babos a vb-n, Marozsán Párizsban – öt magyar teniszező játszik külföldön a jövő héten

Tenisz
Tegnap, 13:14

Babos Tímeáék tornagyőzelemmel hangoltak a világbajnokságra

Tenisz
Tegnap, 8:24

Wimbledoni győztessel vált teljessé a női tenisz-vb mezőnye

Tenisz
2025.10.24. 10:29

Davis-kupa: Sinner kihagyja a szuperdöntőt, Alcaraz nem

Tenisz
2025.10.20. 18:06

Marozsán visszatért a legjobb ötven közé a tenisz-világranglistán

Tenisz
2025.10.20. 09:00

Babos Tímea döntőbe jutott párosban a ningpói tenisztornán, és biztos vb-résztvevő!

Tenisz
2025.10.18. 15:24
Ezek is érdekelhetik