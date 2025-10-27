Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna

Marozsán jól kezdett, hamar elhúzott egy korai brékkel 3:0-ra, de a francia a játszma közepén vissszavette a bréket, és végül rövidítés döntött az első szettről: ebben a műfajban pedig sokáig 2-2 fogadóként szerzett ponttal álltak, végül első játszmalabdáját Rinderknech fogadóként kihasználta, s 67 perc alatt elvitte a szettet.

A második felvonásban már mindketten jobban koncentráltak adogatásaikra, bréklabdát sokáig nem is láthatott a közönség – Marozsán azonban hárította 4:3-as hátrányban a francia mindkét fogadóelőnyét. A folytatásban nemhogy kihasznált bréklabdát, de újabb lehetőséget sem hozott a mérkőzés, ami azt jelentette, hogy ismét a rövidítés döntött, s az idegek harcát ismét Rinderknech bírta jobban, s az első meccslabdáját értékesítve megnyerte a végül közel két óra tíz percig tartó mérkőzést, s bejutott a legjobb 32 közé.

ÖSSZEFOGLALÓ

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS

1. FORDULÓ (a legjobb 32 közé jutásért)

Arthur Rinderknech (francia)–Marozsán Fábián 7:6 (7–5), 7:6 (7–4)