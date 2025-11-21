Marozsán Fábián elkezdte a felkészülést a következő szezonra

„Korábban már vettem részt hasonló mérésen a Sportkórházban. Abszolút nyitott vagyok minden újdonságra, ami a felkészülésemet segítheti. Most pihenőből visszatérve ideális volt ez a belépő teszt, amit a későbbiekben vissza is tudunk majd mérni. Továbbá sportágspecifikusabbá is tudjuk majd alakítani” – idézte a 26 éves játékost a KKNKKA közösségi oldala.

Marozsán a hosszú idei szezon után egy rövid pihenőt tartott, s ezen a héten megkezdte a téli felkészülést.

„Tíznapos pihenőn vagyok túl, ami teljes egészében a feltöltődésről, regenerációról szólt. A felkészülést elkezdtük, hamarosan pedig külföldön folytatjuk az alapozást. Szeretnék a következő idényben feljebb lépni és megcéloztam a top 30-at a világranglistán. Mindig reális, elérhető célokat tűzök ki magam elé, ami a megfelelő befektetett munkával elérhető” – fogalmazott.

Marozsán erőnléti edzőjével, Varga Antallal érkezett Sukoróra, emellett teniszedző, regenerációs szakember és dietetikus is van a stábjában.

„Egyre nagyobb stábbal dolgozom, figyelünk arra, hogy minden területen a megfelelő szakemberrel dolgozzak. Mivel rengeteget utazunk, egy-egy területen több edzőm is van” – mondta.

A teniszező most először járt a sukorói központban.

„Minden elfogultság nélkül nagyon elégedett vagyok az egész sportkomplexummal. Minden itt van egy helyen, nyugodt a környezet, nincs túlzsúfolva, ami kifejezetten tetszik. A téli felkészülés alatt még az is elképzelhető, hogy egy néhány napos edzőtábort ide fogunk tervezni” – nyilatkozott.