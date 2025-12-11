Temesvári Andrea a Billie Jean King-kupa-bizottság tagja lett

Jelentős sportdiplomáciai sikerről számolt be a Magyar Teniszszövetség közösségi oldala: az 1986-os Roland Garroson a női párost Martina Navratilovával megnyerő Temesvári Andreát beválasztották a Nemzetközi Teniszszövetség Billie Jean King-kupa bizottságába.
A magyar szövetség (MTSZ) közösségi oldalának csütörtöki beszámolója szerint a korábbi világranglista-hetedik, párosban Roland Garros-bajnok, ma már edzőként dolgozó Temesvári a következő két évben a Billie Jean King Kupa-bizottság tagjaként segíti a sportág és a női csapat-világbajnokság fejlődését. A bizottság vezetője az egyéniben kétszeres Grand Slam-győztes, francia Mary Pierce. Az MTSZ főtitkára, Schmitt Petra a Davis Kupa- és BJKC-munkacsoportban kezdi meg ITF-es tevékenységét.
