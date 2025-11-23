„Eléggé belehúztunk” – Bardóczky Kornél a Davis-kupa sorsolásáról

A sorsolás előtt annyi volt biztos, hogy a magyar válogatott a kiemelésről egyetlen hellyel, de lemarad, így az első kalapból kap ellenfelet. Végül aztán a hatodik kiemelt amerikaiakat sodorta a Fortuna a mieink mellé, s az is külön sorsolással dőlt el, hogy februárban a tenerentúliak érkeznek majd hazánkba, ráadásul mi határozhatjuk meg, hogy milyen borításon játsszuk a mérkőzést. Az is eldőlt, hogy a történelem első magyar–amerikai Davis-kupa-mérkőzésének győztese szeptemberben a svéd-cseh összecsapás továbbjutójával mérkőzik a szuperdöntőbe jutásért.

„Eléggé belehúztunk, nézve a többi ágat, ennél nehezebb nem lehetett volna. Komoly kihívás” – kezdte a sorsolás utáni gyorsértékelését Bardóczky Kornél szövetségi kapitány a magyar szövetség közösségi oldalán.

„Meg kell várni a nevezést, hogy ki lesz az amerikai csapatban, de rengeteg jó játékosuk van top tízben, húszban. A jövő héten ülök le a játékosokkal, nagyon bízom benne, hogy mindenki egészséges lesz és bevethető. Gyorsan döntést kell hozni a helyszínről és a pályaborításról” – tette hozzá a kapitány, majd elárulta, ő az ausztrálok, a britek és a kanadaiak ellen elsősorban salakos borításban gondolkodott, és ugyan az amerikaiak esetében is hajlik erre, ugyanakkor egyeztetni kell a játékosokkal, mert keménypályás tornákról érkeznek majd a Davis-kupa-összecsapásra. Ugyanakkor az is mérlegelendő szempont Bardóczky szerint, hogy jóval drágább lenne egy salakos pálya felépítése.

„Nem feltartott kézzel megyünk majd neki, mert van két játékosunk, akiket a világ legjobbjai között jegyeznek, hétről hétre a legnagyobb versenyeken játszanak, nem féltem őket senkitől. Ráadásul van egy Piros Zsombink, aki a Davis-kupában mindig 110 százalékot teljesít és már sokszor bizonyította, hogy bárki ellen képes a bravúrra” – zárta az értékelését Bardóczky Kornél.

A magyar válogatott februárban Montrealban 3–2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott aztán a magyarok az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3–2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a Dk jelenleg zajló, nyolccsapatos szuperdöntőjére. Az osztrákok a héten a negyeddöntőben búcsúztak, miután 2–0-ra kikaptak a címvédő és házigazda olaszoktól.