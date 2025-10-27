Nemzeti Sportrádió

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán

2025.10.27. 09:49
Marozsán Fábián már a 48. legjobb (Fotó: Getty Images)
A mieink közül a legelőkelőbb helyen álló Bondár Anna és Marozsán Fábián egyaránt javított pozícióján a teniszezők legfrissebb, hétfői világranglistáján, amelyen mindkét nemnél két magyar teniszező szerepel a legjobb száz között.

Marozsán Fábián egy pozíciót előrelépve már 48. a rangsorban, míg Fucsovics Márton két helyet rontva 55. A férfiaknál még egy magyar játékos van az első kétszázban, Piros Zsombor a 163. pozíciót foglalja el.

A nőknél Bondár Anna négy helyet lépett előre, így 74., Gálfi Dalma pedig azzal együtt maradt bent a top százban – 96. jelenleg –, hogy három pozíciót rontott a legutóbbi ranglistához képest. Udvardy Panna 108., Tóth Amarissa 242. a rangsorban.

Tenisz
4 órája

Bondár sikerrel vette az első fordulót a csiucsiangi tornán

A világranglistán 78. helyezett magyar játékos ellenfele a hazai közönség támogatását élvező Vej Sze-csia volt a nyitó körben.

Az élcsoportban, a legjobb ötben egyik nemnél sem történt változás: a nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti a rangsort a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt, a férfiaknál a spanyol Carlos Alcaraz áll az élen az olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt.

