Öt magyar biztosan főtáblás lesz egyesben az Australian Openen

2025.12.09. 09:21
Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
Január 18-án kezdődik az ausztrál nyílt teniszbajnokság (Australian Open), ahol öt magyar helye már biztos az egyesmezőny 128-as főtábláján.

Hétfőn zárult a nevezés a január 18-án kezdődő Australian Openre. Az év első Grand Slam-versenyén Bondár Anna, Udvardy Panna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton egyaránt alanyi jogon tagja a 128-as elitnek, amire nem sokszor volt példa az elmúlt 50 évben – közölte hétfőn hivatalos közösségi oldalán a Magyar Teniszszövetség.

Ugyancsak jó hír, hogy Babos Tímea és Stollár Fanny indulása a párosban szintén garantált. Piros Zsombor a selejtezőből juthat a főtáblára.

Az ausztrál nyílt teniszbajnokság január 18-án veszi kezdetét Melbourne-ben. Női egyesben 2025-ben az amerikai Madison Keys győzött, míg a férfiaknál az olasz Jannik Sinner sikerével zárult a viadal. Természetesen mindkét játékos ott lesz a 2026-os viadalon, akárcsak a 38 éves legenda, Novak Djokovics, aki korábban már tízszer is diadalmaskodott Ausztráliában, ezzel ő az egyetlen teniszező, aki háromszor egymás után is meg tudta nyerni az idény első majortornáját.

 

