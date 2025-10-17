Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián: A játéktudást tekintve Medvegyev még mindig benne van a legjobb tízben

2025.10.17. 18:07
Fotó: Getty Images
Mint arról beszámoltunk, a negyeddöntő jelentette a végállomást Marozsán Fábián számára az almati tenisztornán, a magyar játékost a korábbi világelső, Danyiil Medvegyev búcsúztatta. Marozsán menedzsmentje eljuttatta hozzánk az értékelését.

 

„Az első szett nem volt rossz, tudtam hozni az adogatásaimat, magabiztos voltam, és fogadóként is nyílt esélyem. 5:4-nél három szettlabdám volt, abból csak az egyiknél volt labdamenet és valós esély, akkor viszont egy könnyű tenyerest hosszúra ütöttem. Ez a pillanat kicsit bennem maradt, és ugyan addig talán én voltam egy kicsivel jobb, Medvegyev nyerte az első felvonást.”

„A második szettben sajnos már kevesebb esélyem volt fogadóként, Medvegyev tartotta az adogatásait, és rutinnal lehozta a mérkőzést. A játéktudást tekintve ő még mindig top ötös, de legalább tízes teniszező, és ugyan felkészültem belőle, s azt kaptam, amire számítottam, ma ő volt a jobb. Nyilván bosszantó, hogy nem tudtam úgy kezelni az adogatását, az ütéseit, ahogy szerettem volna, ám ma nagyon jó teljesítményt nyújtott, és végig nyomás alatt tartott.”

„Abszolút látom az elmúlt meccsek pozitívumait, és szeretném ezt a lendületet továbbvinni a szezon hátralévő versenyeire. A legfontosabb, hogy élvezzem a játékot, egészséges maradjak, és biztosítsam év végén a helyemet a legjobb ötven között, ami az elsődleges célom.”

Ezek is érdekelhetik