A házigazda olaszok bejutottak az elődöntőbe a Davis-kupában

A friss világbajnok, világranglista-második Janik Sinner nélkül felálló olaszok mindkét egyest gond nélkül megnyerték a magyarokat kiejtő riválissal szemben, és a pénteki elődöntőben a belgákkal találkoznak.
Tenisz Davis-kupa, szuperdöntő, Bologna
Negyeddöntő
Olaszország–Ausztria 2:0
Matteo Berrettini–Jurij Rodionov 6:3, 7:6 (7–4)
Flavio Cobolli–Filip Misolic 6:1, 6:3
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Belgium–Franciaország 2:0
Raphael Collignon–Corentin Moutet 2:6, 7:5, 7:5
Zizou Bergs–Arthur Rinderknech 6:3, 7:6 (7–4)
A TOVÁBBI PROGRAM
Csütörtök, negyeddöntő
10.00: Spanyolország–Csehország
17.00: Argentína–Németország
Péntek, elődöntő
16.00: Belgium–Olaszország
Szombat, elődöntő
12.00: Spanyolország/Csehország–Argentína/Németország
Vasárnap, döntő
15.00: az elődöntő győztesei