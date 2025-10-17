Nemzeti Sportrádió

Csak az első szett volt szoros, Medvegyev kiejtette Marozsánt Almatiban

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.17. 11:13
null
Nem jutott négy közé Marozsán Fábián (Fotó: Imago)
Címkék
tenisz Danyiil Medvegyev Marozsán Fábián
A negyeddöntő jelentette a végállomást Marozsán Fábián számára az almati tenisztornán. A magyar játékost a korábbi világelső, Danyiil Medvegyev búcsúztatta pénteken.

Brandon Nakashima legyőzését követően pozitívan állt a Danyiil Medvegyev elleni mérkőzéshez Marozsán Fábián, aki ennek megfelelően is kezdte a pénteki összecsapást: bár brékelni nem tudott, sorozatban hozott öt adogatást – az első kettőt negyven semmire.

Marozsánnak 5:4-nél három játszmalabdája is volt, ehhez képest nemhogy brékelni nem tudott, hanem ezt követően a saját szervajátékát is elbukta, így Medvegyevé lett a szettelőny.

A második játszma ennél jóval simább volt a korábbi világelső és US Open-győztes számára, akinek ellenfele az ausztrál James Duckworth lesz a döntőbe jutásért.

ATP 250-ES TORNA, ALMATI (1 000 000 dollár, kemény pálya)
EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Danyiil Medvegyev (orosz)–Marozsán Fábián 7:5, 6:2

 

tenisz Danyiil Medvegyev Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

„Edzéseken már sikerült megszorongatnom őt” – Marozsán a Medvegyev elleni mérkőzés előtt

Tenisz
22 órája

Marozsán Fábián bejutott a negyeddöntőbe az almati tenisztornán

Tenisz
2025.10.15. 17:41

Fucsovics kétjátszmás győzelme után készülhet az első kiemeltre

Tenisz
2025.10.15. 17:05

Bondár Anna két játszmában túllépett kínai ellenfelén Csinanban

Tenisz
2025.10.15. 13:50

Az ötödik kiemelt Nakashima vár Marozsánra az Almatiban zajló tenisztornán

Tenisz
2025.10.14. 15:00

Gálfi Oszakában, Bondár Csinanban jutott be a második körbe

Tenisz
2025.10.14. 08:55

Marozsán, miután sikerrel rajtolt Almatiban: Leginkább a szervámat emelném ki

Tenisz
2025.10.13. 14:34

Marozsán két szettben jutott tovább Almatiban

Tenisz
2025.10.13. 09:43
Ezek is érdekelhetik