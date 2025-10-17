Csak az első szett volt szoros, Medvegyev kiejtette Marozsánt Almatiban
A negyeddöntő jelentette a végállomást Marozsán Fábián számára az almati tenisztornán. A magyar játékost a korábbi világelső, Danyiil Medvegyev búcsúztatta pénteken.
Brandon Nakashima legyőzését követően pozitívan állt a Danyiil Medvegyev elleni mérkőzéshez Marozsán Fábián, aki ennek megfelelően is kezdte a pénteki összecsapást: bár brékelni nem tudott, sorozatban hozott öt adogatást – az első kettőt negyven semmire.
Marozsánnak 5:4-nél három játszmalabdája is volt, ehhez képest nemhogy brékelni nem tudott, hanem ezt követően a saját szervajátékát is elbukta, így Medvegyevé lett a szettelőny.
A második játszma ennél jóval simább volt a korábbi világelső és US Open-győztes számára, akinek ellenfele az ausztrál James Duckworth lesz a döntőbe jutásért.
ATP 250-ES TORNA, ALMATI (1 000 000 dollár, kemény pálya)
EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Danyiil Medvegyev (orosz)–Marozsán Fábián 7:5, 6:2
