Bondár sikerrel vette az első fordulót a csiucsiangi tornán

2025.10.27. 09:13
Bondár Anna továbbjutott (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Kína Bondár Anna
A hatodik helyen kiemelt Bondár Anna sikerrel vette az első fordulót a kínai Csiucsiangban zajló 275 ezer dollár (közel 92,5 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornán.

A világranglistán 78. helyezett magyar játékos ellenfele a hazai közönség támogatását élvező Vej Sze-csia (191.) volt a nyitókörben.

A női versenyeket szervező WTA honlapja alapján Bondár esélyeshez méltón magabiztos győzelmet aratott az 1 óra 15 percig tartó mérkőzésen.

WTA 250-ES TORNA CSIUCSIANG
EGYES, 1. FORDULÓ
Bondár Anna (6.)–Vej Sze-csia (kínai) 6:2, 6:2

