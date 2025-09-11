Tóth Amarissa bravúrral negyeddöntős a ljubljanai tenisztornán

A verseny honlapja alapján a világranglista 260. helyén álló magyar játékos csütörtökön a második helyen kiemelt osztrák Sinja Krausszal (128.) csapott össze, akitől korábbi egyetlen találkozójukon kikapott márciusban egy székesfehérvári ITF-versenyen.

A szlovéniai csata máshogy alakult, Tóth 35 perc alatt hozta az első szettet, majd sorozatban nyolc játékot nyerve a másodikban is 4:0-ra elhúzott. Az ellenfél ekkor szépített ugyan, de ez nem törte meg a magyar teniszező lendületét, aki végül 1 óra 15 perc alatt 6:2, 6:2-re diadalmaskodott. A 22 éves Tóth az első fordulóban a horvát Lea Boskovicot (332.) verte 0:6, 6:2, 6:0-ra, és a 2023-as budapesti torna után másodszor nyert egyesben mérkőzést WTA-viadalon.

A következő ellenfele az ötödik helyen kiemelt szlovén Kaja Juvan (154.) vagy az olasz Giorgia Pedone (258.) lesz.