Nemzeti Sportrádió

Tóth Amarissa bravúrral negyeddöntős a ljubljanai tenisztornán

2025.09.11. 11:45
Tóth Amarissza negyeddöntős Ljubjanában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Tenisz Női tenisz Tóth Amarissza
Tóth Amarissa bejutott a negyeddöntőbe a 115 ezer dollár (38,5 millió forint) összdíjazású ljubljanai salakpályás tenisztornán.

A verseny honlapja alapján a világranglista 260. helyén álló magyar játékos csütörtökön a második helyen kiemelt osztrák Sinja Krausszal (128.) csapott össze, akitől korábbi egyetlen találkozójukon kikapott márciusban egy székesfehérvári ITF-versenyen. 

A szlovéniai csata máshogy alakult, Tóth 35 perc alatt hozta az első szettet, majd sorozatban nyolc játékot nyerve a másodikban is 4:0-ra elhúzott. Az ellenfél ekkor szépített ugyan, de ez nem törte meg a magyar teniszező lendületét, aki végül 1 óra 15 perc alatt 6:2, 6:2-re diadalmaskodott. A 22 éves Tóth az első fordulóban a horvát Lea Boskovicot (332.) verte 0:6, 6:2, 6:0-ra, és a 2023-as budapesti torna után másodszor nyert egyesben mérkőzést WTA-viadalon.

A következő ellenfele az ötödik helyen kiemelt szlovén Kaja Juvan (154.) vagy az olasz Giorgia Pedone (258.) lesz.

