NB I: Puskás Akadémia–Diósgyőr

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 1–1 – ÉLŐ

Felcsút, Pancho Aréna, 16.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Kovács I.

Gólszerző: Lukács D. (19.), ill. Acolatse (10.)

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Eddig 26 NB I-es találkozójuk volt, az örökmérleg a házigazda felcsútiak felé billen: 10 Puskás Akadémia-győzelem, 8 döntetlen, 8 diósgyőri siker. A gólok számában viszont döntetlenre állnak (34–34).

♦ Az előző 7 összecsapásukból csupán egyet nyert meg a DVTK, márciusban Valdas Dambrauskas bemutatkozó meccsén 0–1-ről fordítva, Jurek Gábor 89. percben szerzett góljával 2–1-re. A többi 6 meccsből 4 lett iksz, 2-szer a felcsútiak győztek.

♦ A Diósgyőr bajnokin csupán egyszer tudott nyerni a Puskás Akadémia vendégeként – mindjárt az elsőn, még 2013-ban Székesfehérváron –, igaz, bő 60 percet emberelőnyben focizva. Amióta a Pancho Arénában játszanak, 9 mérkőzésen 6 felcsúti siker – ebből 5 egygólos különbségű volt –, valamint 3 döntetlen született. A 2020. februári 2–2 arról maradt emlékezetes, hogy a felcsúti együttes a 92. percben, kapusa, Hegedüs Lajos fejesével (!) egyenlített. Legutóbb, a tavaszi záró fordulóban úgy nyert 4–3-ra a Puskás Akadémia, hogy a 88. percben még – Demeter Milán kiállítása miatt – a 27. perctől emberhátrányban játszó DVTK vezetett.

♦ Az előző 8 fordulóban 4 győzelemmel és 3 döntetlennel 15 pontot szerzett és csupán egyszer maradt alul a felcsúti csapat – két körrel ezelőtt az FTC-vel szemben (1–2).

♦ A DVTK feljövőben van, hiszen az előző 3 bajnokija alatt 7 pontot gyűjtött, ilyenre először volt képes ebben a bajnokságban. Közben ezalatt úgy maradt veretlen, hogy kétszer nem kapott gólt.

♦ A Puskás Akadémia pontjainak kevesebb mint a felét – 25-ből 11-et – zsebelte be házigazdaként, az otthoni mérlege közepes, 3–2–3.

♦ A Diósgyőr idegenben mindössze 5 pontot kapart össze, a mérlege 1–2–5, amivel 10. a vendégtabellán.

