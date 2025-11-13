Szabalenka kereste idén a legtöbbet a női teniszezőknél

Azzal, hogy 15 millió fölé került, Szabalenka a női világszövetség (WTA) szezondíj-rekordere is lett egyben, megdöntve Serena Williams pénzbevételi csúcsát: az amerikai ex-sztár 12 millió 385 ezer 572 dollárt keresett 2013-ban a tennis.com szakportál cikke szerint.

Idén Szabalenka 75 egyéni mérkőzéséből 63-at megnyert, négy jelentős címet szerezve. Ezek közül a US Open-elsőség hozta a legtöbbet a konyhára: győzelméért 5 millió dollárt kapott. A fehérorosz teniszező további két Grand Slam-torna, az Australian Open és a French Open fináléjába is bejutott, legutóbb pedig ott volt a nyolc résztvevős WTA-világbajnokság múlt heti, rijádi döntőjében is, ahol az első helyért rendezett mérkőzésen kikapott a kazah Jelena Ribakinától. A második hely 2,695 millió dollárral járult hozzá idei bevételeihez.