Férfi kézilabda NB I: a Veszprém majdnem 50 gólt dobott a Balatonfüred ellen

2025.12.13. 17:48
A Veszprém sima győzelmet aratott a Balatonfüred ellen (Fotó: One Veszprém HC/Facebook)
A címvédő One Veszprém HC 47–25-re kiütötte a szomszédvár Balatonfüredet a férfi kézilabda NB I szombat délutáni összecsapásán.

A mezőnyben egyedüliként pontveszteség nélkül álló bakonyiak a 21. percben már 16–6-ra vezettek, majd tovább nőtt a különbség a csapatok között. Az utolsó tíz perc 39–19-ről indul, s végül 47–25-re nyert a címvédő.

A veszprémiek izlandi légiósa, Bjarki Már Elísson 11-szer volt eredményes, a kapuban Rodrigo Corrales 19 lövésből tízet hárított. A hazaiak 13 mezőnyjátékosából 12-en dobtak gólt. 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
ONE VESZPRÉM HC–BALATONFÜREDI KSE 47–25 (23–9)
Veszprém, 1500 néző. V: Paska, Vastag. 
VESZPRÉM: CORRALES – Descat 5, REMILI 7, EL-DERA 6, Adel 2, Hesam 2, ELÍSSON 11 (2). Csere: Appelgren (kapus), Pesmalbek 2, Thiagus Petrus 1, LIGETVÁRI 3, Szabó L. 3, Martinovic 3, Cindric, Pintér K. 2 (2). Edző: Xavier Pascual
BALATONFÜRED: Füstös Á. – Melnicsuk 2, Fekete B. 1, Garajszki, Szretenovics 1, Klucsik 2, Bóka. Csere: Erdei (kapus), Rozman 3, Hornyák P. 2 (1), Tóth N. 1, Varga M. 1, Simotics 2, SZABÓ L. ZS. 5, URBÁN-PATOCSKAI 5. Edző: Kis Ákos
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–1. 14. p.: 12–4. 21. p.: 16–6. 28. p.: 22–8. 35. p.: 28–10. 42. p.: 33–16. 49. p.: 39–19. 57. p.: 46–22.
Kiállítások: 4, ill. 10 perc.
Hétméteresek: 6/4, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: Elégedett vagyok a csapatommal, mert nem könnyű fókuszáltan végigjátszani az ilyen meccseket, de azt hiszem, most is tiszteltük az ellenfelet. Nagyon felkészültünk és remekül elkaptuk a ritmust az elején, egy dolgot sajnálok, hogy különböző okok miatt sok fiatal játékosunk nem tudott pályára lépni.
Kis Ákos: A mérkőzés kimenetele nem volt kérdéses, és a csapatomon érezni lehetett az elmúlt időszak nagy terhelését, sok meccset játszottunk. Így viszont több lehetőséget tudtunk adni a fiatal játékosainknak, akik éltek is a bizalommal.

KÉSŐBB
18.00: Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC

1. Veszprém1313528–374+154 26 
2. Szeged151212529–416+113 25 
3. Tatabánya12102382–344+38 20 
4. FTC13715432–410+22 15 
5. Győr1376401–398+3 14 
6. Gyöngyös1367353–376–23 12 
7. PLER13526346–381–35 12 
8. Csurgó14437392–401–9 11 
9. Balatonfüred14518378–422–4611 
10. Budai Farkasok-Rév12345330–361–31 10 
11. Szigetszentmiklós14419368–417–49 
12. NEKA13328352–389–37 
13. Komló13229350–396–46 
14. Budakalász132110364–430–66 
az állás

 

 

Ezek is érdekelhetik