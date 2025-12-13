Férfi kézilabda NB I: a Veszprém majdnem 50 gólt dobott a Balatonfüred ellen

A mezőnyben egyedüliként pontveszteség nélkül álló bakonyiak a 21. percben már 16–6-ra vezettek, majd tovább nőtt a különbség a csapatok között. Az utolsó tíz perc 39–19-ről indul, s végül 47–25-re nyert a címvédő.

A veszprémiek izlandi légiósa, Bjarki Már Elísson 11-szer volt eredményes, a kapuban Rodrigo Corrales 19 lövésből tízet hárított. A hazaiak 13 mezőnyjátékosából 12-en dobtak gólt.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

ONE VESZPRÉM HC–BALATONFÜREDI KSE 47–25 (23–9)

Veszprém, 1500 néző. V: Paska, Vastag.

VESZPRÉM: CORRALES – Descat 5, REMILI 7, EL-DERA 6, Adel 2, Hesam 2, ELÍSSON 11 (2). Csere: Appelgren (kapus), Pesmalbek 2, Thiagus Petrus 1, LIGETVÁRI 3, Szabó L. 3, Martinovic 3, Cindric, Pintér K. 2 (2). Edző: Xavier Pascual

BALATONFÜRED: Füstös Á. – Melnicsuk 2, Fekete B. 1, Garajszki, Szretenovics 1, Klucsik 2, Bóka. Csere: Erdei (kapus), Rozman 3, Hornyák P. 2 (1), Tóth N. 1, Varga M. 1, Simotics 2, SZABÓ L. ZS. 5, URBÁN-PATOCSKAI 5. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–1. 14. p.: 12–4. 21. p.: 16–6. 28. p.: 22–8. 35. p.: 28–10. 42. p.: 33–16. 49. p.: 39–19. 57. p.: 46–22.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Elégedett vagyok a csapatommal, mert nem könnyű fókuszáltan végigjátszani az ilyen meccseket, de azt hiszem, most is tiszteltük az ellenfelet. Nagyon felkészültünk és remekül elkaptuk a ritmust az elején, egy dolgot sajnálok, hogy különböző okok miatt sok fiatal játékosunk nem tudott pályára lépni.

Kis Ákos: – A mérkőzés kimenetele nem volt kérdéses, és a csapatomon érezni lehetett az elmúlt időszak nagy terhelését, sok meccset játszottunk. Így viszont több lehetőséget tudtunk adni a fiatal játékosainknak, akik éltek is a bizalommal.

KÉSŐBB

18.00: Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC