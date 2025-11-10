Marozsán és Bondár is rontott a tenisz-világranglistán, Alcaraz újra az élen

Marozsán két pozíciót lejjebb csúszva az 51. helyen zárja a szezont. Fucsovics Márton maradt az 55., a top 200 harmadik magyar tagja, Piros Zsombor a 166. helyet foglalja el.

A nőknél Bondár egy helyet visszacsúszva 78., Gálfi Dalma egy pozíciót rontva 96., Udvardy Panna 108., Tóth Amarissa pedig 243. a rangsorban.

A férfi élcsoportban az elmúlt hetekben Bécsben és Párizsban bajnok Jannik Sinner elvesztette az első helyet. Az olasz sztár ezúttal csak egy hétig ült a trónon, mivel a vasárnap elrajtolt torinói ATP-világbajnokság az egyetlen torna, amelynél már a rajt előtt levonják az előző évben gyűjtött ranglistapontokat, így mivel Sinner címvédőként indul, Carlos Alcaraz visszavette tőle az éllovas pozíciót. Az olasz csak akkor lehet 2025 végén világelső, ha veretlenül nyer Torinóban, és a spanyol játékos csak kétszer vagy egyszer győz a csoportban, emellett az elődöntőt elveszti. Azaz ha Alcaraz megnyeri a három csoportmeccsét vagy az elődöntőt, akkor ő lesz az idei „király”.

Az Athénban 101. trófeáját begyűjtő Novak Djokovics a negyedik helyre jött fel.

A nőknél változatlanul a rijádi WTA-világbajnokság döntőjét elvesztő fehérorosz Arina Szabalenka vezeti a rangsort a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt. Az új vb-győztes kazah Jelena Ribakina feljött az ötödik pozícióba. A szaúdi vb-n a brazil Luisa Stefanival döntős Babos Tímea párosban a 13. helyen áll.