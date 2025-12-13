Nemzeti Sportrádió

Kim Minseok 1000 méteren is olimpiai induló

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.13. 18:05
null
Kim Minseok (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Kim Minseok Milánó 2026 gyorskorcsolya
A magyar színeket képviselő gyorskorcsolyázó, Kim Minseok az 1500 méter után 1000 méteren is olimpiai induló lett annak ellenére, hogy szombaton nem állt rajthoz a kvalifikációs világkupa-sorozat negyedik állomásán.

 

A tavaly júliusban honosított versenyző a norvégiai Hamarban ezen a távon ugyan nem indult, így a vk-pontversenyben a 25. helyre csúszott vissza, ami már éppen nem ért kvótát, azonban további hét versenyző – köztük Kim – a szezon során elért legjobb időeredmények alapján indulási joghoz jutott. A dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes gyorskorcsolyázónak még az első tengerentúli, Salt Lake Cityben rendezett vk-viadalon elért 1:07.855 perces teljesítménye az ötödik leggyorsabb volt a vk-pontversenyben kvótáról lemaradók között.

Kim pénteken, 1500 méteren a vk-rangsor 16. helyezettjeként már kivívta a részvételét a februári, milánói téli olimpiára.

A magyarokat ezúttal ketten képviselték 1000 méteren: a második vonalat jelentő B-divízióban Nagy Konrád 1:12.10 perccel 29., míg Bödei Bálint 1:12.63 perccel 32. lett a 35 induló közül.

(MTI)

 

téli olimpia Kim Minseok Milánó 2026 gyorskorcsolya
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: véget ért a szezon a kétszeres olimpiai bajnok alpesi síző számára

Téli sportok
1 órája

Gyorskorcsolya-vk: Kim Minseok olimpiai kvótát szerzett 1500 méteren

Téli sportok
21 órája

Fél év után lemondott a 2030-as téli olimpia operatív igazgatója

Egyéb egyéni
Tegnap, 16:30

Milánó 2026: indul az összetett vk-címvédő olasz alpesi síző

Téli sportok
Tegnap, 15:29

Miért érdemes kilátogatni a ma kezdődő Sárközy-jégkorongtornára?

Jégkorong
Tegnap, 9:48

Milánó 2026: a jegyek közel hetven százaléka kelt el

Téli sportok
2025.12.10. 19:17

Gyulay Zsolt: Számomra nagyon közel van már Los Angeles

Egyéb egyéni
2025.12.09. 10:25

Gyorskorcsolya-vk: férficsapatsprintben kilencedik a magyar trió

Téli sportok
2025.12.07. 18:08
Ezek is érdekelhetik