Gary Anderson nagyon megszenvedett a továbbjutásért a darts-vb-n

2015 és 2016 világbajnokára az Alexandra Palace-ba négyéves szünet után a Pro Tour-selejtező révén visszatérő Adam Hunt várt. Nagy meccset játszottak egymással, az első játszmát Anderson, a másodikat és a harmadikat Hunt nyerte meg 3–2-re. A skót a negyedikben 3–1-gyel kiharcolta a döntő szettet, amelyben 1–1-nél brékelte Huntot, majd három elrontott meccsnyíl után a dupla hárommal kiszállt. Nemcsak izgalmas, színvonalas meccset is játszottak, mindketten 94 feletti átlagot dobtak, 40% körül kiszállóztak és dobtak tíz 180-as kört.

ANDERSON SNEAKS THROUGH!



A winning return for Gary Anderson at the Palace, as The Flying Scotsman beats Adam Hunt 3-2!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/9lR0FkBCQw — PDC Darts (@OfficialPDC) December 13, 2025

A nap első mérkőzésén a Pro Tour-kártyával nem rendelkezők brit kvalifikációját megnyerő David Davies az 52 évesen második PDC-világbajnokságán induló Mario Vandenbogaerdével találkozott, és a walesi két szoros és egy sima szettben legyőzte a belgát. A jutalma a Luke Littler elleni mérkőzés, a második fordulóban a világbajnoki címvédő vár Daviesre.

A folytatásban két angol következett, a Development Tourt megnyerő, az őszi Grand Slam of Dartson és a Players Championship Finalsen is látott Cam Crabtree a 2023-as UK Opent megnyerő Andrew Gildinggel csapott össze. Utóbbi sokkal jobban kezdett, az első két játszmát 3–0-ra nyerte meg. A harmadikban az 55 éves Gilding két meccsnyilat elrontott, így a 22 esztendős Crabtree meg tudta nyerni a szettet, de a negyedikben megint lenullázta riválisát a 44%-os pontossággal kiszállózó (Crabtree 21.43%-ban oldotta meg a duplákat), a meccsen többek között 161-es kiszállót is bedobó Gilding, és ő jutott tovább.

GILDING GLIDES THROUGH!



A brilliant display of doubling for Andrew Gilding and he beats Cam Crabtree 3-1 to reach the Second Round.



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/E1kCKjZbBd — PDC Darts (@OfficialPDC) December 13, 2025

A délkelet-európai selejtezőt megnyerő Boris Krcmar a WDF-vb-szereplést lemondva döntött a PDC-vb-indulás mellett, és nagyon jól kezdett a világranglistán 22. Luke Woodhouse ellen. Az első szett megnyerése után azonban az angol villámgyorsan egyenlített, majd nagyon izgalmasan alakult a harmadik végjátéka, a 46 éves horvát hat szettnyilat is elrontott, így Woodhouse került előnybe, és a negyedik játszmát is megnyerte a végére teljesen elkedvtelenedő Krcmar ellen.

WOODHOUSE BEATS KRCMAR!



What a win for Luke Woodhouse as he recovers from losing the opening set to win nine out of the next 12 legs to secure his place in Round Two.



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/ShuTjBNsxn — PDC Darts (@OfficialPDC) December 13, 2025

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

Mario Vandenbogaerde (belga, 87.87)–David Davies (walesi, 86.50) 0:3 (2–3, 0–3, 2–3)

Andrew Gilding (angol, 97.89)–Cam Crabtree (angol, 90.26) 3:1 (3–0, 3–0, 2–3, 3–0)

Luke Woodhouse (angol, 25., 90.22)–Boris Krcmar (horvát, 85.26) 3:1 (2–3, 3–0, 3–2, 3–1)

Gary Anderson (skót, 14., 95.20)–Adam Hunt (angol, 94.47) 3:2 (3–2, 2–3, 2–3, 3–1, 3–1)

KÉSŐBB

20.00 (Tv: Sport1)

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0

Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK