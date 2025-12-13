Milánó 2026: véget ért a szezon a kétszeres olimpiai bajnok alpesi síző számára

A svájci szövetség közölte, hogy az elvégzett vizsgálatok nyaki gerinc- és csuklósérüléseket, valamint elülső keresztszalag-szakadást és a bal térdében középső oldalszalag-szakadást állapítottak meg a 32 éves versenyzőnél.

Gisin, aki az utóbbi két olimpián a kombinációt nyerte meg, már a harmadik ötkarikás aranyérmes a svájci alpesisí-csapatból, aki a mostani idényben megsérült: korábban Lara Gut-Behramit és Corine Sutert veszítették el, előbbit egész szezonra, utóbbit egy hónapra.

A téli olimpia február 6-án rajtol Milánóban és Cortinában.