Milánó 2026: véget ért a szezon a kétszeres olimpiai bajnok alpesi síző számára
Biztosan nem lehet ott a februári téli olimpián Michelle Gisin kétszeres ötkarikás bajnok alpesi síző, aki csütörtökön, edzés közben bukott St. Moritzban és mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A svájci szövetség közölte, hogy az elvégzett vizsgálatok nyaki gerinc- és csuklósérüléseket, valamint elülső keresztszalag-szakadást és a bal térdében középső oldalszalag-szakadást állapítottak meg a 32 éves versenyzőnél.
Gisin, aki az utóbbi két olimpián a kombinációt nyerte meg, már a harmadik ötkarikás aranyérmes a svájci alpesisí-csapatból, aki a mostani idényben megsérült: korábban Lara Gut-Behramit és Corine Sutert veszítették el, előbbit egész szezonra, utóbbit egy hónapra.
A téli olimpia február 6-án rajtol Milánóban és Cortinában.
Téli sportok
2025.12.11. 14:54
Alpesi sí: mentőhelikopterrel vitték kórházba az edzésen bukó kétszeres olimpiai bajnokot
A legutóbbi két téli olimpián a kombinációt egyaránt megnyerő Michelle Gisinről nem tudni, mennyire súlyos a sérülése.
(MTI)
Legfrissebb hírek
Milánó 2026: a jegyek közel hetven százaléka kelt el
Téli sportok
2025.12.10. 19:17
Gyulay Zsolt: Számomra nagyon közel van már Los Angeles
Egyéb egyéni
2025.12.09. 10:25
Ezek is érdekelhetik