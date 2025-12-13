Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: véget ért a szezon a kétszeres olimpiai bajnok alpesi síző számára

2025.12.13. 17:53
Fotó: AP
téli olimpia alpesí sí Milánó 2026 Michelle Gisin
Biztosan nem lehet ott a februári téli olimpián Michelle Gisin kétszeres ötkarikás bajnok alpesi síző, aki csütörtökön, edzés közben bukott St. Moritzban és mentőhelikopterrel szállították kórházba.

 

A svájci szövetség közölte, hogy az elvégzett vizsgálatok nyaki gerinc- és csuklósérüléseket, valamint elülső keresztszalag-szakadást és a bal térdében középső oldalszalag-szakadást állapítottak meg a 32 éves versenyzőnél.

Gisin, aki az utóbbi két olimpián a kombinációt nyerte meg, már a harmadik ötkarikás aranyérmes a svájci alpesisí-csapatból, aki a mostani idényben megsérült: korábban Lara Gut-Behramit és Corine Sutert veszítették el, előbbit egész szezonra, utóbbit egy hónapra.

A téli olimpia február 6-án rajtol Milánóban és Cortinában.

Téli sportok
2025.12.11. 14:54

Alpesi sí: mentőhelikopterrel vitték kórházba az edzésen bukó kétszeres olimpiai bajnokot

A legutóbbi két téli olimpián a kombinációt egyaránt megnyerő Michelle Gisinről nem tudni, mennyire súlyos a sérülése.

 

(MTI)

 

