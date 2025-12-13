Nemzeti Sportrádió

Révész Bulcsú a harmadik fordulóban búcsúzott a sznúker Shoot Outon

R. P.R. P.
2025.12.13. 17:26
Fotó: Getty Images, archív
snooker Kaylan Patel sznúker Révész Bulcsú
Révész Bulcsú a harmadik fordulóban, a legjobb 32 között kiesett az angliai Blackpoolban zajló, Shoot Out elnevezésű sznúkerversenyen.

 

A 18 éves magyar játékos a szerdai nyitányon az angol Ashley Carty felett 70–7-re diadalmaskodott, majd pénteken a walesi Liam Daviest verte 52–9-re, szombaton viszont 15–2-re kikapott az angol Kaylan Pateltől.

A Shoot Out egy különleges verseny, mert minden mérkőzés egyetlen nyert frame-ig tart. A tornán minden parti legfeljebb tízperces lehet úgy, hogy a játékosoknak az első öt percben minden egyes lökést 15 másodpercen belül végre kell hajtaniuk, a második öt percben pedig erre már csak tíz másodpercük van, ráadásul a lökések után legalább egy golyónak kötelező falat érnie. Az is teljesen egyedi a sportágban, hogy itt a nézők hangosan szurkolhatnak.

Az első magyar profi sznúkeres, a világranglistán 86. Révész Bulcsú harmadszor szerepelt ezen a viadalon: két éve az első, tavaly pedig a második körben búcsúzott. Mostani teljesítményével ezer fontot nyert.

(MTI)

 

