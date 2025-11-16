Udvardy Luca megnyerte az orlandói tenisztornát

Udvardy Luca két játszmában legyőzte a hatodik helyen kiemelt görög Marta Matulát a 30 ezer dollár összdíjazású orlandói ITF tenisztorna vasárnapi döntőjében.
A görög rivális a 415., Udvary pedig a 636. helyen állt a világranglistán, így nem utóbbi számított esélyesnek. A magyar játékos az első szervagémjét elveszítette, de gyorsan felébredt, és három brékkel elhozta az első szettet.
A folytatásban 3:3 után is jött két Udvardy-brék, és innen már megvolt a meccs, amely 1 óra 40 percig tartott.
ITF-TORNA, ORLANDO
EGYES, DÖNTŐ
Udvardy Luca–Marta Matula (görög, 6.) 6:3, 6:3
Legfrissebb hírek
Szabalenka kereste idén a legtöbbet a női teniszezőknél
Tenisz
2025.11.13. 14:18
Carlos Alcaraz győzelmével kezdődött a férfiak vb-je
Tenisz
2025.11.09. 22:19
Ribakina Szabalenka legyőzésével lett világbajnok
Tenisz
2025.11.08. 19:06
Ezek is érdekelhetik