Nemzeti Sportrádió

Húszéves eltiltás egy francia teniszezőnek meccsek manipulálása miatt

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2025.12.13. 15:32
null
Illusztráció: Getty Images
Címkék
eltiltás fogadási csalás korrupció
Quentin Folliot francia teniszezőt húsz évre eltiltották mérkőzések manipulálása és mások felbujtása miatt – írta a párizsi Le Monde.

A sportág tisztasága felett őrködő testület (ITIA) rótta ki rá a szinte példátlanul súlyos fegyelmi büntetést, gyakorlatilag örökre kizárva a 26 éves játékost a teniszből. Az ITIA Folliot-t az ellene felhozott, s a 2022 és 2024 között lejátszott 11 mérkőzésre vonatkozó 30 vádpontból 27-ben bűnösnek találva.

Nemcsak az eredmények manipulálása miatt marasztalták el, hanem azért is, mert igazoltnak találták azt a vádat is, amely szerint kulcsszerepet játszott egy kenőpénzes meccsekre építő rendszerben.

„Folliot központi alakja volt egy olyan játékoshálózatának, amely bundázásra szakosodott bűnszervezet részeként tevékenykedett” – idézte az ítélet indoklásából a Le Monde.

Az eltiltás mellett a teniszezőt 70 ezer dolláros pénzbírsággal sújtották, és „korrupt kifizetések” formájában kapott további 44 ezer dollár visszafizetésére kötelezték.

Folliot a hatodik teniszező, akit ITIA-vizsgálat nyomán tiltottak el. A francia játékos legjobb világranglistás pozíciója egy 488. helyezés volt.

 

eltiltás fogadási csalás korrupció
Legfrissebb hírek

Török fogadási csalás: válogatott labdarúgót és FIFA-játékvezetőt is őrizetbe vettek

Minden más foci
2025.12.05. 10:28

Sallai kétmeccses eltiltást kapott, nem játszik a Fenerbahce ellen

Légiósok
2025.11.28. 10:46

Férfi kézi BL: egymásnak esett a két korábbi veszprémi edző, megbüntette őket az EHF

Kézilabda
2025.11.07. 11:17

Török bundabotrány: 3700 játékost vizsgál meg a hatóság

Minden más foci
2025.10.28. 14:38

Erste Liga: két mérkőzésre eltiltották a Dunaújváros játékosát

Jégkorong
2025.10.22. 13:46

Vizes vb: két olasz úszót kilencven napra eltiltottak bolti lopás miatt

Úszás
2025.10.09. 16:35

Dopping miatt kétéves eltiltást kapott az olimpiai érmes atléta

Atlétika
2025.10.03. 13:34

Lejár az eltiltása, visszatér doppingvétsége után az orosz műkorcsolyázó

Téli sportok
2025.10.02. 19:28
Ezek is érdekelhetik