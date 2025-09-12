Tóth Amarissa a negyeddöntőben búcsúzott a ljubljanai tenisztornától

A verseny honlapja alapján a világranglista 260. helyén álló magyar játékos pénteken a hazai Kaja Juvannal (154.) találkozott, akit az ötödik helyen emeltek ki a szervezők.

Első egymás elleni összecsapásukon a 22 éves Tóth az első játszmában 0:3-ról még egyenlített, de 37 perc után így is hátrányban volt. A második felvonás is 0:3-mal indult a magyar teniszező szempontjából, akinek ekkor már nem adott esélyt a visszazárkózásra Juvan: a szlovén teniszező 6:1-re megnyerte a második szettet és lezárta a mindössze 66 perces mérkőzést.

A 22 éves Tóth az első fordulóban a horvát Lea Boskovicot (332.) verte meg 0:6, 6:2, 6:0-ra, majd a második körben a második helyen kiemelt osztrák Sinja Kraust (128.) múlta felül 6:2, 6:2-re.

WTA 125, LJUBLJANA (115 000 dollár, salak)

EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Kaja Juvan (szlovén, 5.)–Tóth Amarissa 6:4, 6:1