Nemzeti Sportrádió

Tóth Amarissa a negyeddöntőben búcsúzott a ljubljanai tenisztornától

Vágólapra másolva!
2025.09.12. 14:32
null
Tóth Amarissa számára véget ért a torna
Címkék
tenisz Tóth Amarissa női tenisz
Tóth Amarissa a negyeddöntőben búcsúzott a 115 ezer dollár (38.5 millió forint) összdíjazású ljubljanai salakpályás tenisztornától.

A verseny honlapja alapján a világranglista 260. helyén álló magyar játékos pénteken a hazai Kaja Juvannal (154.) találkozott, akit az ötödik helyen emeltek ki a szervezők.

Első egymás elleni összecsapásukon a 22 éves Tóth az első játszmában 0:3-ról még egyenlített, de 37 perc után így is hátrányban volt. A második felvonás is 0:3-mal indult a magyar teniszező szempontjából, akinek ekkor már nem adott esélyt a visszazárkózásra Juvan: a szlovén teniszező 6:1-re megnyerte a második szettet és lezárta a mindössze 66 perces mérkőzést.

A 22 éves Tóth az első fordulóban a horvát Lea Boskovicot (332.) verte meg 0:6, 6:2, 6:0-ra, majd a második körben a második helyen kiemelt osztrák Sinja Kraust (128.) múlta felül 6:2, 6:2-re.

WTA 125, LJUBLJANA (115 000 dollár, salak)
EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Kaja Juvan (szlovén, 5.)–Tóth Amarissa 6:4, 6:1

 

tenisz Tóth Amarissa női tenisz
Legfrissebb hírek

Marozsán Fábián kikapott, előnyben az osztrákok a Davis-kupában

Tenisz
2 órája

Babos Tímea párosban, Udvardy Panna egyesben harcolta ki a továbbjutást Sao Paulóban

Tenisz
17 órája

Davis-kupa: Marozsán kezd az osztrákok ellen Debrecenben

Tenisz
Tegnap, 14:30

Tóth Amarissa bravúrral negyeddöntős a ljubljanai tenisztornán

Tenisz
Tegnap, 11:45

Babosék kétszettes győzelemmel kezdtek Sao Paulóban

Tenisz
2025.09.10. 23:36

Udvardy Panna kétjátszmás győzelemmel kezdett Sao Paulóban

Tenisz
2025.09.09. 20:02

Tóth Amarissa győzelemmel kezdett a ljubljanai tenisztornán

Tenisz
2025.09.08. 18:26

Alcaraz az új világelső a férfiaknál

Tenisz
2025.09.08. 10:05
Ezek is érdekelhetik