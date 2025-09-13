Piros Zsombor nyert, egyenlítettünk Ausztria ellen!

Még él a remény – gondolhatták magukban a szurkolók a debreceni Főnix Arénában és a tévéképernyők előtt is. Az előzetesen esélyesebbnek tartott, tapasztaltabb, korábban párosban együtt hét ATP-tornát megnyerő Alexander Erler és Lucas Miedler két rövidítéses szettben alulmaradt Marozsán Fábiánnal és Piros Zsomborral szemben, Magyarország így 2:1-re szépített az Ausztria elleni második fordulós Davis-kupa-világdöntő-selejtezőben. A negyedik találkozó eredetileg Marozsán Fábián (ATP-56.) és Lukas Neumayer (173.) küzdelmét hozta volna, de Bardóczky Kornél szövetségi kapitány módosított, és lehetőséget adott a páros meccsen remekül beszálló Piros Zsombornak (154.). A legnagyobb kérdés egyrészt az volt, hogy a nemzeti csapatban tavaly debütáló 23 éves Neumayer képes lesz-e átmenteni azt a kiváló formát, amellyel nagy csatát követően döntő játszmában legyőzte Fucsovics Mártont (59.) pénteken, ezzel megkettőzve Ausztria előnyét, és megnyerve háromból harmadik egyesmeccsét a Dk-ban. Másrészt az, hogy az egyébként nagyszerű formában lévő 25 éves Pirosból – aki egyébként 14 meccséből 10-et megnyert korábban a Dk-ban – mennyit vett ki a páros.

Neumayer ugyanúgy próbálta az oldalakat váltogatva kimozgatni Pirost, mint pénteken Fucsovicsot, de ezúttal ebben kevésbé volt hatékony – a magyar versenyző nyomás alá helyezte ellenfelét, az első két adogatójátékában összesen öt bréklabdát is hárítania kellett az osztráknak. Azért összességében kijelenthető, Neumayer nem lett gyengébb péntek óta, voltak szép megoldásai, de amikor nem hibázott, Piros irányított. Valamelyest látszott, hogy az osztrák frissebb, a magyar versenyző néhány pont után a térdére támaszkodott, de ez nem nyomta rá a bélyegét a játékára az első szettben – azért a jó adogatójátékra, az ászokra, ezáltal a rövid labdamenetekre nagy szüksége volt, be is ütött ebből nyolcat az első szettben. Akkora energiákat mozgósított, hogy 4:4-nél, a kilencedik gém első labdamenetében egy ponton még el is esett, ám amikor látta, hogy az áttett labdája még a vonalon belül pattant, gyorsan felugrott, tovább játszotta a pontot, és végül az osztrák hibájából meg is nyerte azt. Sőt, semmi negyvenig eljutott, ám Neumayer innen még valahogy összekaparta magát, és ezt a játékot is hozta – nem úgy 5:5-nél, amikor a tévesztései után újabb bréklehetősége lett Pirosnak (az első felvonásban ez már a tizedik volt!), és ezt egy fantasztikus ritörnnel kihasználta, majd kiszerválta a játszmát. 7:5

Érdekesség, hogy Neumayer 90 százalékos pontossággal ütötte be az első szerváit az első felvonásban, ami klasszis teljesítmény – ám ezekből csupán 57 százalékban szerzett pontot, ezzel szemben Piros 74 százalékos első szerva mögé 78 százalékos pontarányt tudott helyezni. Furcsa módon a második szettben mindkettejük előbbi statisztikája romlott, utóbbi viszont javult. Sokáig nem sok lehetősége volt a fogadónak a második szettben – 3:2-es osztrák vezetésnél Piros alsó szervával lepte meg Neumayert, ami mind ellenfele, mind Jürgen Melzer szövetségi kapitány türelmét próbára tette, elégedetlenkedésüket viszont a magyar drukkerek jutalmazták füttyszóval. Mindenesetre hatásos volt a mozdulat, Neumayer simán bukta a következő labdamenetet, így lett 3:3. Egy gémmel később Piros megúszta, hogy elbukja az adogatását, két bréklehetőségét is hárította ellenfelének, 4:4-nél pedig a forgatókönyv hasonló volt, mint az első felvonásban, semmi negyven Piros javára, de nem tört meg az osztrák, minden bréklabdát hárított. Piros játékában nem volt hiány az agresszivitásból, de Neumayer is kitartó volt, 5:5-nél ezúttal nem bukta el a szerváját – a magyar versenyző ezután ápolási szünetet kért.

Nagy szüksége volt a rövidítés megnyerésére Pirosnak, ugyanis eddigre már érezhető volt a különbség a két játékos frissessége között, Neumayer fáradhatatlannak tűnt, míg Piros tankja talán kezdett kissé kiürülni. Elképesztően izgalmas lett a tie-break, 5–5-ig csak adogatópontot lehetett látni, azután viszont egy remekül kijátszott labdamenetben hibára késztette Neumayert – az első meccslabdánál Piros még rontott, de türelmes labdamenetekkel újabb lehetőséghez jutott, a másodiknál pedig egy osztrák hibával megnyerte a mérkőzést, 8–6-os rövidítéssel, 2 óra 13 perc után. 7:6

„Együtt sikerült egyenlítenünk, rajtam kívül a csapatnak és a közönségnek is jár a gratuláció, mert ti húztatok ki a gödörből, amiből azért volt néhány. Sem előző este, sem reggel nem hittem volna, hogy így is alakulhat ez a párharc, de most kell padlógázt nyomni!” – mondta az összecsapás után a szurkolókat folyamatosan lelkesítő Piros Zsombor a mérkőzés után.

Lukas Neumayer ezzel negyedik meccsén először veszített egyest a Dk-ban, míg Piros 15. meccsén 11. alkalommal nyert.

A párharc így az ötödik mérkőzéssel dől el Fucsovics Márton (59.) és Jurij Rodionov (158.) között. A meccs itt követhető élőben.

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ-SELEJTEZŐ, DEBRECEN

MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA 2:2 – az állás négy meccs után

4. mérkőzés (egyes)

Piros Zsombor–Lukas Neumayer 7:5, 7:6 (8–6)

Korábban

3. mérkőzés (páros)

Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Lucas Miedler, Alexander Erler 7:6 (7–4), 7:6 (7–2)

A pénteki mérkőzések

1. mérkőzés (egyes)

Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7–5), 5:7

2. mérkőzés (egyes)

Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7–9)