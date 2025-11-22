Nemzeti Sportrádió

Tenisz: a spanyolokkal játszanak az olaszok a Davis-kupa döntőjében

2025.11.22. 19:32
A páros döntött a spanyolok javára a Davis-kupa elődöntőjében (Fotó: Getty Images)
A címvédő és házigazda olaszok után a spanyol válogatott jutott be másodikként a fináléba a tenisz Davis-kupa bolognai nyolcas döntőjében, mivel a szombati elődöntőben 2–1-re legyőzte Németországot.

A párharc nyitányán a 34 éves Pablo Carrenónak a második szettben 5:4-nél három meccslabdája volt Jan-Lennard Struff ellen, de a 35 éves német hárította ezeket, majd a rövidítésben 6–1-re is vezetett. Hiába volt azonban öt szettlabdája, innentől már egyetlen pontot sem nyert, így a spanyolok kerültek előnybe. A folytatásban a világranglistán 36. Jaume Munar következett a harmadik helyen álló Alexander Zverev ellen, s utóbbi nagy nehezen hozta a papírformát úgy, hogy mindkét szett rövidítésében valamivel jobb volt riválisánál.

A mindent eldöntő csatában Pedro Martínez és az idén párosban Roland Garros- és US Open-győztes Marcel Granollers szállt szembe a tavaly ATP-világbajnok és nyolc meccs óta veretlen Tim Pützcel és Kevin Krawietzcel. Az első szett a spanyolok, a második a németek fölényét hozta. Az utolsó felvonásban a 39 éves Granollers és társa 4:1-re ellépett, innen pedig már nem volt visszaút a riválisnak, így 2–1-gyel az ibériaiak kerültek be a döntőbe.

A hatszoros Dk-győztes spanyol csapatra a vasárnapi fináléban a címvédő és házigazda Olaszország vár a Supertennis Arenában. Az olaszok 1976-ban, 2023-ban és 2024-ben hódították el a serleget.

DAVIS-KUPA, ELŐDÖNTŐ
Spanyolország–Németország 2–1
Pablo Carreno–Jan-Lennard Struff 6:4, 7:6 (8–6)
Jaume Munar–Alexander Zverev 6:7 (2–7), 6:7 (5–7)
Marcel Granollers, Pedro Martínez–Tim Pütz, Kevin Krawietz 6:2, 3:6, 6:3

 

Davis-kupa elődöntő Németország Olaszország
