Marozsán Fábián kikapott, előnyben az osztrákok a Davis-kupában

Eleve nagy várakozás előzte meg az Ausztria (Dk-20.) elleni második fordulós Davis-kupa-selejtezőnket – egyrészt a tét miatt, hiszen a magyar férfi teniszválogatott (13.) még sosem volt ott a legjobb nyolc között, amióta a Dk-ban 1981-ben bevezették a világcsoportot, másrészt amiatt, mert előzetesen a mieink számítottak az esélyesnek a párosításban. Úgy még inkább, hogy augusztus végén Sebastian Ofner (ATP-139.), az osztrákok világranglista szerinti második legjobb játékosa bejelentette, kivizsgáltatja tavaly műtött sarkát, és nem vállalja a játékot.

A helyzet pedig fokozódott, hiszen fél órával a kezdés előtt az is kiderült, az osztrákok első számú játékosa, Filip Misolic (94.) előző éjjel belázasodott, és szintén nem tud pályára lépni, sőt, pénteken haza is utazott Debrecenből, a helyére pedig Lukas Neumayert (173.) nevezte Jürgen Melzer szövetségi kapitány. Ő viszont csak a második egyesmérkőzésen lesz hivatalos Fucsovics Mártonnal (59.) szemben – a csütörtöki sorsolás alapján a magyarok első számúja, Marozsán Fábián (56.) kezdett az osztrákok kettese, Jurij Rodionov (158.) ellen. Korábbi két találkozójukon egyaránt Marozsán diadalmaskodott, 2022 novemberében egy pozsonyi challenger második fordulójában Rodionov szetthátrányban feladta a találkozót, tavaly márciusban az Indian Wells-i mestertorna első körében Marozsán 6:3, 6:2-re nyert.

Egy-egy nyertes adogatójáték után viszont eléggé egyoldalúvá vált a játék – az első szerváit egyébként rendre magabiztosan beütő magyar játékos nagyon sokszor választott rossz megoldást, 1:1-nél Rodionov első breaklabdájánál széleset ütött, így el is szenvedte első breakjét, majd az osztrák semmire nyert adogatójátékkal erősített rá a breakre. Az igen tompán kezdő Marozsánnak a következő game-ben két breaklabdát kellett volna hárítania, az elsőnél Rodionov hosszút ütött, a másodiknál viszont Marozsán küldte a hálóba a labdát, az ellenfél ezzel már 4:1-re vezetett, sőt, 5:1-nél már fogadóként is volt egy játszmalabdája, azt azonban a hálóba küldte. Ezután viszont kiszerválta a szettet, és alig 28 perc alatt játszmaelőnybe került.

A Vasas játékosa a második felvonás kezdete előtt rövid időre bement az öltözőbe, de onnan visszatérve még nem talált fogást balkezes riválisán, első adogatójátékát semmire bukta el, Rodionov pedig hamarosan 2:0-ra vezetett – Marozsán a folytatásban egy-egy szép ásszal vétette észre magát, de ekkor még nem lehetett látni a fordulatot. 4:2-es osztrák előnynél viszont magára talált, sokkal pontosabban játszott a korábbiaknál. Sorozatban hat labdamenetet megnyerve előbb semmire hozta az adogatását, majd semmire vette el riválisa szervajátékát, első breaklabdáját kihasználva a meccsen – ezután pedig először került előnybe a mérkőzésen, 5:4-re vezetett, meg is jött a közönség hangja a debreceni Főnix Arénában. Az egyébként különösebb extrát nem nyújtó, a második szettben három kettős hibát is elkövető Rodionov azonban sikerrel vitte tie-breakig a felvonást, és ellenfele kisebb megingásának hatására minibreakelőnyt alakított ki, 3–0-ra ellépett. Ám a jelenleg legmagasabban rangsorolt magyar játékos újból hat pontot nyert sorozatban, és három szettlabdához jutott. Ebből az első kettőt Rodionov jó szervával hárította, a harmadikat viszont hasonlóan jó adogatással a magyar versenyző kihasználta – nehéz szülés volt, de Marozsán Fábián visszatért a mérkőzésbe! 7–5-re hozta a rövidítést, és 52 perces második felvonás után kiharcolta a döntő szettet.

Amelyben két dolgot is megtudhattunk. Az egyik nem kötődik szorosan a mérkőzéshez – „meleg a sör”, ahogy azt a felvonás elején az egyik labdamenet előtt az egyik magyar szurkoló belesúgta a megafonba –, a másik viszont maximálisan: stabil, kevés hibás játékkal igenis fel lehet venni Rodionovval a versenyt, és ha lassan, de akár fölé is lehetne kerekedni. Marozsán a döntő szettben egyre többször röptézett jól, húzta elő jól ismert nyeséseit, és 1:1-nél simán elvette Rodionov adogatását, majd semmire hozta saját szervajátékát. 3:1-nél három breaklabdája is volt a magyarnak, a rivális – akiről a felvonás elején még úgy nézett ki, hogy már kevésbé bírja az iramot – azonban ekkor extra energiákat mozgósított, mindhármat hárította, a következő game-ben pedig visszabreakelt, ismét nyitottá téve az összecsapást. A 26 éves osztrák elbírta a nyomást, magabiztos szervajátékokkal csak nem csúszott ki a mérkőzés a kezéből, és amikor 6:5-re vezetett a harmadik játszmában, tudni lehetett, csak újabb tie-break után győzhet Marozsán – ám eddig már nem jutott el a találkozó, ugyanis egy kettős hiba, majd egy hosszú labda után meccslabdákat kellett hárítania adogatóként a magyar versenyzőnek. Az elsőt még megoldotta, a másodiknál viszont szélesre ütötte a labdát.

2 óra 17 percnyi idegőrlő játék után Jurij Rodionov előnyhöz juttatta az osztrákokat, így Fucsovics Márton az egyenlítésért léphet pályára Lukas Neumayer ellen.

TENISZ

Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen

Magyarország–Ausztria

1. mérkőzés (egyes)

Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7–5), 5:7

Később

2. mérkőzés (egyes)

Fucsovics Márton–Lukas Neumayer