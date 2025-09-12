Fucsovics óriási csatában kikapott, nulla kettőről kellene fordítani a Davis-kupában az osztrákok ellen

Kisebb hideg zuhany után az egyenlítésért kellett pályára lépnie Fucsovics Mártonnak (ATP-59.) a Magyarország–Ausztria második fordulós Davis-kupa-világdöntő selejtezőjén pénteken, némi meglepetésre ugyanis Jurij Rodionov (158.) az első egyes mérkőzésen nagy csatában, döntő szettben legyőzte Marozsán Fábiánt (56.). Az augusztusban, Winston-Salemben pályafutása harmadik ATP-tornáját megnyerő 33 éves Fucsovics ellenfele eredetileg az osztrákok első számúja, Filip Misolic (94.) lett volna, ő viszont a péntekre virradó éjjel belázasodott, és még ezen a napon hazautazott. Jürgen Melzer szövetségi kapitány Lukas Neumayernek (173.) szavazott bizalmat. A két játékos korábban még nem játszott egymással.

Úgy tűnt, a 23 éves Neumayert alaposan felspannolta csapattársa győzelme, és egyáltalán nem volt megilletődve, sőt, az első játszmában összességében pontosabban és agresszívabban játszott a többször rontó Fucsovicsnál. 3:2-es vezetésnél simán elvette a magyar versenyző adogatójátékát, és bár a nyíregyházi teniszező visszabrékelt, a következő gémben ismét elbukta a szerváját – Neumayer ekkor kettőből két kihasznált bréklabdánál járt, majd semmire szerválta ki a játszmát. Harminchat perc után megint Ausztria vezetett. 3:6

Neumayer a folytatásban is elég jól váltogatta az oldalakat, és mozgatta ki nagy erőkkel Fucsovicsot, aki viszont a második szettben agresszívabban és pontosan játszott – 2:1-es vezetésnél kőkemény játékban, ötödik bréklabdáját kihasználva elvette osztrák ellenfele adogatását, és magabiztos játékkal kézben tartotta a második játszmát, végigvitte a brékelőnyt, ezzel egyenlített. 6:3

A záró felvonás nem indult jól, több szempontból sem – megint Neumayer volt a pontosabb, 3:0-ra ellépett, ráadásul Fucsovics ekkor kikérte az ápolási szünetet, a jobb bokáját kezelték. Az osztrák továbbra is próbálta mozgatni, de Fucsovics hallatlan küzdőszellemmel visszajött 3:3-ra. Az első egyesmérkőzéshez hasonló kiélezett csata kezdett kialakulni a végjátékban, hosszú ideig egyik játékos sem tudott a másik felé kerekedni – viszont 5:5-nél Neumayer elkezdett hibázgatni, az ezeket kihasználó Fucsovics brékje pedig a mieink szempontjából úgy kellett, mint egy falat kenyér, erre Neumayer lett a pontosabb a következő gémben, és visszabrékelt… Jöhetett a rövidítés…

Nüanszok döntöttek, elképesztő labdameneteket produkáltak mindketten, igazából mindkét játékos megérdemelte volna a győzelmet. Fucsovics 5–6-nál és 6–7-nél is meccslabdát hárított, majd jött egy kettős hiba, a következő kíméletlen Neumayer-adogatójátéknál pedig a magyar versenyző hosszan ütött. 9–7 lett a rövidítés oda, az élete játékát bemutató Lukas Neumayernek köszönhetően 2 óra 57 perc után újból az egyébként lelkes osztrák szurkolók ünnepelhettek, az első nap után Ausztria így 2–0-ra vezet. 6:7

Egyelőre tehát elképesztően megizzadunk a foghíjasan is rendkívüli ellenállást kifejtő osztrák válogatott ellen, és tekintve, hogy Lucas Miedler (páros ATP-28.) és Alexander Erler (41.) személyében párosspecialisták állnak ki a szombati első meccsen velünk szemben, a folytatás sem lesz egyszerűbb. Bízunk a legjobbakban, hiszen nincs még vége a párharcnak, de a bolognai nyolcas döntő jelentős távolságra került tőlünk az első nap után.

VÉLEMÉNY Fucsovics Márton: – Sajnos semmi sem úgy alakult, ahogyan terveztük, de van ilyen, ahogy a való életben, úgy a teniszben is: megtettünk mindent, mégis borult a papírforma. Bíztam benne, hogy valahogy fordítok, minden erőmre szükség volt, de a ranglistán kétszázon belül egy-egy meccsen mindenki tud topszinten teljesíteni. Nagyon nem vagyunk jó helyzetben, de jön egy új nap, nem törünk össze.

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ-SELEJTEZŐ, DEBRECEN

MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA 0–2

2. mérkőzés (egyes)

Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7–9)

1. mérkőzés (egyes)

Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7–5), 5:7