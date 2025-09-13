Fucsovics kikapott Rodionovtól, Ausztria legyőzte a mieinket

Nagyot fordult a világ a csapatokkal a pénteki nap után a Magyarország–Ausztria Davis-kupa-világdöntő-selejtezőben Debrecenben – a 2:0-s osztrák vezetés után óriási küzdelemben visszaküzdötték magunkat a mieink 2:2-re, így a Kanada elleni párharc után ismét Fucsovics Mártonon (ATP-59.) volt a sor, hogy a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen kiharcolja a magyar továbbjutást. Ellenfelét, Jurij Rodionovot (158.) korábban háromból háromszor megverte, legutóbb idén, a wimbledoni selejtező harmadik fordulójában.

Ha az előző mérkőzésen Piros Zsombor (154.) és Lukas Neumayer (173.) párharca előtt azt fejtegettük, vajon Piros mennyire lesz friss úgy, hogy közvetlenül előtte párosozott – nos, az ötödik, mindent eldöntő mérkőzésen eleinte úgy tűnt, itt is ezen lesz a hangsúly, ha nem még inkább. A 33 éves Fucsovics és a 26 éves Rodionov egyaránt döntő játszmás párharcokat vívott pénteken, előbbi majdnem három órát játszott Neumayerrel, de Rodionovnak is belekerült majdnem két és fél órájába a Marozsán Fábián (56.) elleni győzelem.

Talán ez tette meg a hatását, talán más, mindenesetre az első játszmában úgy látszott a mozgásukon, hogy Rodionov a frissebb – vagy a kevésbé fáradt –, agresszívabban játszott, miközben a háromszoros ATP-tornagyőztes magyar sokat rontott, könnyebbnek tűnő helyzetekben is többször választott rossz megoldást. 2:5-nél már kettős brékhátrányban volt, Rodionov ezután semmire szerválta ki a játszmát.

A folytatásban nem látszott, miképp nehezíthetné meg Fucsovics Rodionov dolgát – a második játszma első játékában ismét elvesztette az adogatását, és bár ezután valamelyest jobban felpörgött, összességében inkább riválisa hibáival jutott előre. Amint Rodionov pontosabb lett, és újból elkezdte a szélekre ütni a rendkívül pontos labdákat, Fucsovics tehetetlen volt, 3:1-nél ismét elbukta a szerváját, dühében pedig szétverte az ütőjét. Az agresszív játékát megőrző Rodionov adogatóként ellenfele fölé nőtt – Fucsovics fogadóként kevéssé tudott hozzászólni a találkozóhoz, 34 fogadópontból csupán nyolcat nyert meg. Maratoni hosszúságú, kiélezett mérkőzések után így éppen a mindent eldöntő összecsapás vált egyoldalúvá, és ért véget alig 63 perc alatt.

A világcsoport 1981-es bevezetése óta ez az ötödik alkalom 1989, 1990, 1995 és 2012 után, hogy Ausztria válogatottja a legjobb nyolc között van a Davis-kupában. A magyar válogatott korábban még sosem fordított 2:0-s hátrányból a versenysorozat történetében, és ez ezúttal is így maradt.

TENISZ DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ-SELEJTEZŐ, DEBRECEN

MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA 2:3

5. mérkőzés (egyes)

Fucsovics Márton–Jurij Rodionov 2:6, 1:6

Korábban

4. mérkőzés (egyes)

Piros Zsombor–Lukas Neumayer 7:5, 7:6 (8–6)

3. mérkőzés (páros)

Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Lucas Miedler, Alexander Erler 7:6 (7–4), 7:6 (7–2)

A pénteki mérkőzések

1. mérkőzés (egyes)

Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7–5), 5:7

2. mérkőzés (egyes)

Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7–9)