Európai kézilabdaligák: tizenhárom magyar gól Plockban

2025.12.14. 09:16
Fazekas Gergő nyolc gólt lőtt a Piotrkowianin Piotrków ellen (Fotó: Getty Images)
Fazekas Gergő nyolc, Szita Zoltán három, Ilic Zoran pedig két góllal járult hozzá a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 34–21-es hazai győzelméhez a Piotrkowianin Piotrków ellen a lengyel férfi kézilabda-bajnokság legutóbbi játéknapjá

A liga honlapja szerint az olimpikon irányító volt a mezőny legeredményesebbje játékosa. Csapata továbbra is százszázalékos az élvonalban.

Hanusz Egon kettő, Szeitl Erik három gólt lőtt a Cesson-Rennes együttesében, amely 43–30-as vereséggel távozott a HCB Nantes otthonából a francia bajnokságban, és sorozatban immár hét vereségnél jár.

Az egy gólt szerző Ónodi-Jánoskúti Máté csapata, az USAM Nimes Gard hazai pályán 35–34-re nyert a Chambéry Savoie Mont Blanc HB ellen.

Lukács Péter három góllal és két gólpasszal, Máthé Dominik két találattal és két gólpasszal vette ki részét a listavezető Elverum HB 37–27-es hazai sikeréből az ÖIF Arendal Elite ellen a norvég bajnokságban.

Jánosi Tamás három gólja ellenére a Tubos Aranda Villa de Aranda 22–19-re kikapott a Caserío Ciudad Real vendégeként a spanyol élvonalban.

Albek József négy találattal zárt az Athinaikoszban, amely házigazdaként hosszabbítás után 34–32-re kikapott a Kilkisztől a Görög Kupa nyolcaddöntőjében.

 

férfi kézilabda európai kézilabdaligák Jánosi Tamás Hanusz Egon Lukács Péter Szita Zoltán Fazekas Gergő Ilic Zoran
