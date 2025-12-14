Nemzeti Sportrádió

Curling vegyes páros olimpiai selejtező: vereséggel kezdtek a magyarok

2025.12.14. 08:53
Kikapott Kína ellen a magyar curling vegyes páros (Fotó: Facebook/ Magyar Curling-szövetség)
Címkék
curling Milánó 2026 magyar curling válogatott
Első mérkőzésén 9–3-ra kikapott a kínai kettőstől a Joó Linda, Kárász Raul magyar curling vegyes páros a kanadai Kelownában zajló olimpiai selejtezőn.

A viadal eredményközlője szerint a magyarok az első endben 3–0-ra maradtak alul, aztán az ötödikben 5–3-ra felzárkóztak, a hatodikat viszont 4–0-ra elvesztették, ezzel véget ért a mérkőzés.

A magyar duó legközelebb az ausztrálokkal csap össze közép-európai idő szerint 23 órakor.

Az olimpiai selejtezőn két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek és az első két két csapat küzdhet tovább az utolsó két kvótáért. A győztesek és a vesztesek játszanak először egymással. Az előbbi mérkőzés győztese automatikusan kvótát szerez, míg az utóbbi vesztese biztosan anélkül távozik Kanadából. Végül a csoportelsők vesztese és a csoportmásodikok győztese játszik még egy mérkőzést az utolsó kvótáért - a hazai szövetség honlapjának előzetese szerint.

A vegyes párosok mezőnyébe minden olyan nemzet nevezhetett, amely részt vett a 2024-es vagy 2025-ös világbajnokságon, de még nem szerezte meg az olimpiai indulási jogot. Mivel ezen országok száma nem érte el a 16-ot, a világranglista alapján töltötte fel a mezőnyt a nemzetközi szövetség. Ennek köszönhetően vesz részt a magyar páros a tornán, melyen a B csoportban a kínaiak és az ausztrálok mellett a dánokkal, a spanyolokkal, a franciákkal, a hollandokkal és az új-zélandiakkal szerepel együtt.

 

