Davis-kupa: a címvédő olaszokkal negyeddöntőznek a magyar csapatot búcsúztató osztrákok

Jürgen Melzer kapitány együttese november 19-én találkozik a volt világelső Jannik Sinnerrel felálló házigazdákkal a bolognai nyolcas döntőben. A november 18-tól 23-ig tartó végjáték további negyeddöntőiben Franciaország–Belgium, Spanyolország–Csehország és Németország–Argentína párharcokra kerül sor. Tavaly a málagai fináléban az olaszok 2:0-ra verték meg Hollandiát, és egymás után másodszor hódították el a serleget.

Debrecenben a mieink az első nap után 2:0-s hátrányba kerültek, majd hiába egyenlítettek, az utolsó egyest az osztrákok nyerték. A hazai éljátékosok közül Marozsán Fábián és Fucsovics Márton sem nyert egyéni mérkőzést.