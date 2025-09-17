Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: a címvédő olaszokkal negyeddöntőznek a magyar csapatot búcsúztató osztrákok

Vágólapra másolva!
2025.09.17. 14:31
null
Így örültek az osztrákok Debrecenben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Davis-kupa tenisz Ausztria
A címvédő olaszokkal csap össze a negyeddöntőben az osztrák férfi teniszválogatott, amely a múlt heti selejtezőben 3:2-re legyőzte a mieinket Debrecenben.

Jürgen Melzer kapitány együttese november 19-én találkozik a volt világelső Jannik Sinnerrel felálló házigazdákkal a bolognai nyolcas döntőben. A november 18-tól 23-ig tartó végjáték további negyeddöntőiben Franciaország–Belgium, Spanyolország–Csehország és Németország–Argentína párharcokra kerül sor. Tavaly a málagai fináléban az olaszok 2:0-ra verték meg Hollandiát, és egymás után másodszor hódították el a serleget.

Debrecenben a mieink az első nap után 2:0-s hátrányba kerültek, majd hiába egyenlítettek, az utolsó egyest az osztrákok nyerték. A hazai éljátékosok közül Marozsán Fábián és Fucsovics Márton sem nyert egyéni mérkőzést.

 

Davis-kupa tenisz Ausztria
Legfrissebb hírek

Az olaszok nagy csatában győztek Kína ellen, és elődöntősök a Billie Jean King-kupában

Tenisz
20 órája

Bardóczky Kornél: Csalódottak vagyunk, de jövőre újra megpróbáljuk!

Tenisz
2025.09.15. 12:11

Piros Zsombor: A Davis-kupa feltüzel annyira, hogy az energiahiányt is pótolja

Tenisz
2025.09.14. 09:16

Hidegzuhany – Győri Ferenc jegyzete

Tenisz
2025.09.13. 23:29

Fucsovics kikapott Rodionovtól, Ausztria legyőzte a mieinket

Tenisz
2025.09.13. 17:35

Piros Zsombor nyert, egyenlítettünk Ausztria ellen!

Tenisz
2025.09.13. 16:01

Davis-kupa: Marozsán és Piros hozta a párost – szépítettünk az osztrákok ellen

Tenisz
2025.09.13. 13:12

Davis-kupa: „Nem tehetek szemrehányást senkinek, ez egy ilyen nap volt” – Bardóczky Kornél

Tenisz
2025.09.13. 07:41
Ezek is érdekelhetik