Novak Djokovics Adelaide-ben tér vissza

2025.12.16. 10:24
A januári adelaide-i tornán tér vissza Novak Djokovics, a szerbek 24-szeres Grand Slam-bajnok teniszsztárja.

A 38 éves klasszis kedden közölte, hogy január 12-től versenyez újra azután, hogy novemberben elhódította 101. trófeáját lakhelyén, Athénban. Azután noha tagja volt az idényzáró ATP-világbajnokság 8 fős mezőnyének, közölte, hogy egészségi és családi okokból kihagyja a torinói szupertornát.

A jelenleg a világranglista 4. helyén álló Djokovics számára az adelaide-i viadal után – melyet 2007-ben és 2023-ban is megnyert – az Australian Open következik, ahol a 11. diadal és összességében a 25. GS-serleg megszerzése lesz a célja.

 

 

