Bondár sokat rontott a világranglistán

A top száz másik magyarja, Fucsovics Márton jelenleg a 94., három helyet visszacsúszva.

A legjobb kétszázban még Piros Zsombor szerepel, ő hat pozíciót javítva a 156. A világranglistát továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti a spanyol Carlos Alcaraz előtt, a két éljátékos hétfőn este ismét összecsap egymással a cincinnati torna döntőjében.

A nőknél Bondár Annát mint az előző rangsor óta legnagyobb visszaesőt emeli ki a WTA honlapja, miután a magyar játékos a 60.-ról a 93. helyre esett vissza. Ezzel együtt még mindig ő a legjobb magyar a hölgyek között, Gálfi Dalma követi a 101. helyen, Udvardy Panna pedig a 136. a hétfői, legfrissebb rangsorban.

Ami az élmezőnyt illeti, a fehérorosz Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját az amerikai Coco Gauff előtt, míg a harmadik továbbra is a Cincinnatiben fináléra készülő, wimbledoni bajnok lengyel Iga Swiatek.