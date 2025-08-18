Nemzeti Sportrádió

Bondár sokat rontott a világranglistán

Vágólapra másolva!
2025.08.18. 09:55
Bondár Anna a 93. helyre csúszott vissza (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Fucsovics Márton Bondár Anna
Marozsán Fábián két helyet rontva az 53. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján, Bondár Anna a 93. helyre csúszott vissza.

A top száz másik magyarja, Fucsovics Márton jelenleg a 94., három helyet visszacsúszva. 

A legjobb kétszázban még Piros Zsombor szerepel, ő hat pozíciót javítva a 156. A világranglistát továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti a spanyol Carlos Alcaraz előtt, a két éljátékos hétfőn este ismét összecsap egymással a cincinnati torna döntőjében.

A nőknél Bondár Annát mint az előző rangsor óta legnagyobb visszaesőt emeli ki a WTA honlapja, miután a magyar játékos a 60.-ról a 93. helyre esett vissza. Ezzel együtt még mindig ő a legjobb magyar a hölgyek között, Gálfi Dalma követi a 101. helyen, Udvardy Panna pedig a 136. a hétfői, legfrissebb rangsorban.

Ami az élmezőnyt illeti, a fehérorosz Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját az amerikai Coco Gauff előtt, míg a harmadik továbbra is a Cincinnatiben fináléra készülő, wimbledoni bajnok lengyel Iga Swiatek.

 

tenisz Fucsovics Márton Bondár Anna
Legfrissebb hírek

Swiatek a négy között, kiesett a címvédő Szabalenka Cincinnatiben

Tenisz
2025.08.15. 21:35

Bardóczky Kornél megnevezte, kik készülhetnek az osztrákok elleni Dk-párharcra

Tenisz
2025.08.14. 16:05

Venus Williams szabadkártyát kapott a US Openre

Tenisz
2025.08.13. 17:52

Dimitrov kihagyja a US Opent

Tenisz
2025.08.13. 15:06

Marozsán Fábián kihagyja a winston-salemi tornát

Tenisz
2025.08.13. 12:40

Szeles Mónikának a betegsége új kezdetet jelent

Tenisz
2025.08.12. 17:09

Megszületett Rafael Nadal második gyermeke

Tenisz
2025.08.09. 15:53

Visszalépett a US Opentől a női világranglista 12. helyezettje

Tenisz
2025.08.09. 09:05
Ezek is érdekelhetik