Australian Open: rekordpénzdíjért teniszezik a mezőny

2026.01.06. 09:00
Fotó: Getty Images
Újabb rekordot döntve a tavalyihoz képest 16 százalékkal emelkedik az ausztrál nyílt teniszbajnokság összdíjazása.

A melbourne-i szervezők tájékoztatása szerint az idén már 111.5 millió ausztrál dollárt (24.5 milliárd forint) osztanak szét a játékosok között, 2025-ben még „csak” 96.5 millió volt a pénzalap. A férfi és női egyéni győztes 4.15 millióval (913 millió forint) gazdagodik, ami 19 százalékkal több a tavalyinál.

A selejtezős nyeremények 16 százalékkal emelkednek, a főtáblán pedig az egyes és a páros minden fordulójában legalább 10 százalékkal nő az összeg. Az Australian Open összdíjazása 55 százalékkal növekedett 2023 óta.

Az idei első Grand Slam-tornán a kvalifikáció hétfőn, a főtáblás meccsek pedig jövő vasárnap rajtolnak. A főtáblán öt magyar teniszező szerepel.

 

