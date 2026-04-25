Curling vegyes páros vb: szoros vereséggel kezdtek a magyarok

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc összeállítású magyarok vesztét a 2:0-ra elveszített hetedik end okozta, azon kívül ugyanis minden játékrész egypontos különbséggel ért véget.

A B-csoportban szereplő magyar páros vasárnap az olaszok ellen folytatja szereplését.

Mind a két csoportban 10 páros van, az első helyezettek az elődöntőbe jutnak, míg a 2-3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért.

A vb jövő szombatig tart.