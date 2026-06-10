A következő vb-n szeretne részt venni az Egyesült Államokból kiutasított szomáliai játékvezető

A 34 éves játékvezetőt kisebb tömeg fogadta a mogadishui reptéren, ahol újságíróknak elmondta, mostantól arra fog készülni, hogy a következő világbajnokságon dolgozhasson.

„Ígérem, ha isten is úgy akarja, a következő vb-n ott leszek. Most azt szeretném, hogy a szomáliai közvélemény megnyugodjon, és megőrizze bizalmát” – jelentette ki Artan, akit rendőri felvezetéssel kísértek el a repülőtér VIP-épületébe, ott pedig az ország sportminisztere és a szomáliai sportági szövetség vezetői köszöntötték.

A fiatal bíró szombaton érkezett meg Miamiba, ahol a világbajnokságon közreműködő játékvezetők edzőtáborához csatlakozott volna, ám nem léphetett be az országba. A helyi hatóságok a döntéssel kapcsolatban szűkszavúan csak annyit közöltek, hogy alapos indokuk volt arra, hogy ne engedjék be az országba Artant.

Az Egyesült Államok Donald Trump második elnöki kinevezése óta csaknem 40 országgal szemben vezetett be beutazási szigorításokat, s ezek közé tartozik Szomália is, ahol évtizedekig dúlt polgárháború. Ugyanakkor az teljesen szokatlan, hogy egy rendező ország nem ad vízumot a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által delegált játékvezetőnek, ezért komoly visszhangot váltott ki az eset világszerte, és többen támogatásukról biztosították a szomáliai bírót.

„Elérted a szakmád csúcsát és egy generációt inspiráltál hazádban pusztán azzal, hogy kijutottál a vb-re. Az pedig nem változtat ezen, hogy távol tartottak a pályától” – üzente X-oldalán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) etióp főigazgatója, egyúttal azt kérte Artantól, hogy legyen büszke magára.