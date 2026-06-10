Az idei futball-vb évtizedekre meghatározhatja a globális szórakoztatóipart

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság minden eddiginél nagyobb bevételt hozhat a sportág számára – olvasható az oeconomus.hu-n olvasható elemzésben. – A FIFA előzetes becslései szerint a torna közvetlen bevételei elérhetik a 10.9 milliárd dollárt, miközben a világgazdaságra gyakorolt hatása meghaladhatja a 40.9 milliárd dollárt, továbbá az eseményhez kapcsolódó beruházások, szolgáltatások világszerte több százezer munkahely létrejöttéhez járultak/járulhatnak hozzá.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, aki a világbajnoki mezőny – futballszakmai körökben sok kritikát kapó – 48 csapatosra duzzasztásának egyik élharcosa volt, a torna jelentőségét érzékeltetve úgy fogalmazott, hogy olyan lesz, „mintha 104 Super Bowlt rendeznének egyetlen hónap alatt”. A FIFA természetesen arra is számít, hogy a világbajnokság növeli a labdarúgás népszerűségét Észak-Amerikában, különösen az Egyesült Államokban és Kanadában.

A bevételek növekedése szinte minden területen látványos: a televíziós közvetítési jogok értéke 4.3 milliárd dollárra emelkedhet a 2022-es 3.4 milliárd dollárról, a szponzori bevételek pedig elérhetik a 2.8 milliárd dollárt. A legnagyobb növekedés a mérkőzésnapi bevételeknél várható: ez az összeg a 2022-es 950 millió dollárról (amikor 32 csapat részvételével még „csak” 64 meccset rendeztek) 3 milliárd dollárra emelkedhet.

A gazdasági haszon legnagyobb részét az Egyesült Államok könyvelheti el (a 104 mérkőzésből 78-at ott rendeznek meg): a FIFA és a WTO becslése szerint a torna mintegy 30.5 milliárd dollárral járulhat hozzá az amerikai gazdaság teljesítményéhez. A rendező városokban elsősorban a turizmus, a vendéglátás és a szolgáltatások élénkülésére számítanak.

Mexikóban a világbajnokság várhatóan mintegy 3 milliárd dollár közvetlen bevételt generálhat, ugyanakkor a gazdaság méretéhez viszonyítva ott lehet a legerősebb a torna hatása. Kanadában a közvetlen és közvetett gazdasági hatás megközelítheti a 3.8 milliárd kanadai dollárt.

A világbajnokság egyik újdonsága a dinamikus jegyárazás alkalmazása. A rendszer a kereslet függvényében változtatja az árakat, hasonlóan ahhoz, ahogyan a légitársaságok vagy az észak-amerikai profi sportligák működnek. A FIFA szerint a torna iránti érdeklődés minden korábbi rekordot felülmúlt, a jegyekre érkezett igénylések száma elérte az 500 milliót.

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