Nemzeti Sportrádió

Az idei futball-vb évtizedekre meghatározhatja a globális szórakoztatóipart

K. Zs.K. Zs.
2026.06.10. 13:23
A Labubu-babák is megtalálták az utat a labdarúgó-világbajnokságra (Fotó: Getty Images)
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foci-vb vb 2026 Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány gazdaság foci-vb 2026
Észak-Amerika számára a valódi tét nem a torna alatt eladott sörök és hot dogok mennyisége, hanem az, hogy a mexikói futballszenvedély, az amerikai üzleti sikerek és a kanadai multikulturalizmus képes-e egy olyan új, fenntartható sportpiaci modellt teremteni, amely a következő évtizedekben meghatározza a nagy labdarúgó-események látványelemeit és a globális szórakoztatóipart – ez a konklúziója az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerdán megjelent elemzésének, amely a június 11-én kezdődő világbajnokság gazdasági hatásait járja körbe.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság minden eddiginél nagyobb bevételt hozhat a sportág számára – olvasható az oeconomus.hu-n olvasható elemzésben. – A FIFA előzetes becslései szerint a torna közvetlen bevételei elérhetik a 10.9 milliárd dollárt, miközben a világgazdaságra gyakorolt hatása meghaladhatja a 40.9 milliárd dollárt, továbbá az eseményhez kapcsolódó beruházások, szolgáltatások világszerte több százezer munkahely létrejöttéhez járultak/járulhatnak hozzá.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, aki a világbajnoki mezőny – futballszakmai körökben sok kritikát kapó – 48 csapatosra duzzasztásának egyik élharcosa volt, a torna jelentőségét érzékeltetve úgy fogalmazott, hogy olyan lesz, „mintha 104 Super Bowlt rendeznének egyetlen hónap alatt”. A FIFA természetesen arra is számít, hogy a világbajnokság növeli a labdarúgás népszerűségét Észak-Amerikában, különösen az Egyesült Államokban és Kanadában.

A bevételek növekedése szinte minden területen látványos: a televíziós közvetítési jogok értéke 4.3 milliárd dollárra emelkedhet a 2022-es 3.4 milliárd dollárról, a szponzori bevételek pedig elérhetik a 2.8 milliárd dollárt. A legnagyobb növekedés a mérkőzésnapi bevételeknél várható: ez az összeg a 2022-es 950 millió dollárról (amikor 32 csapat részvételével még „csak” 64 meccset rendeztek) 3 milliárd dollárra emelkedhet.

A gazdasági haszon legnagyobb részét az Egyesült Államok könyvelheti el (a 104 mérkőzésből 78-at ott rendeznek meg): a FIFA és a WTO becslése szerint a torna mintegy 30.5 milliárd dollárral járulhat hozzá az amerikai gazdaság teljesítményéhez. A rendező városokban elsősorban a turizmus, a vendéglátás és a szolgáltatások élénkülésére számítanak.

Mexikóban a világbajnokság várhatóan mintegy 3 milliárd dollár közvetlen bevételt generálhat, ugyanakkor a gazdaság méretéhez viszonyítva ott lehet a legerősebb a torna hatása. Kanadában a közvetlen és közvetett gazdasági hatás megközelítheti a 3.8 milliárd kanadai dollárt.

A világbajnokság egyik újdonsága a dinamikus jegyárazás alkalmazása. A rendszer a kereslet függvényében változtatja az árakat, hasonlóan ahhoz, ahogyan a légitársaságok vagy az észak-amerikai profi sportligák működnek. A FIFA szerint a torna iránti érdeklődés minden korábbi rekordot felülmúlt, a jegyekre érkezett igénylések száma elérte az 500 milliót.

A teljes elemzés ide kattintva olvasható el!

 

foci-vb vb 2026 Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány gazdaság foci-vb 2026
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