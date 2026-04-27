Curling vegyes páros vb: ráadásban legyőzte a házigazda svájciakat a magyar duó

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc duó az első end után 2–0-s hátrányban volt, de a következő három felvonást megnyerve fordított, s bár a rivális az utolsó két játékrészben összesen három pontot szerezve egyenlített, a ráadás endet 1–0-ra, a mérkőzést pedig 7–6-ra a magyarok nyerték.

A B-csoportban szereplő Tatárék a szombati nyitányon 5–4-re alulmaradtak a finnekkel szemben, a vasárnapi első meccsükön 9–4-re kikaptak az olaszoktól, majd a második összecsapásukon 9–4-re legyőzték a cseheket.

A 2/2-es győzelmi mutatóval holtversenyben harmadik magyar duó kedden előbb a kanadaiakkal, majd a dél-koreaiakkal játszik.

A küzdelmek két csoportban zajlanak, mindegyikben tíz páros van. Az első helyezettek elődöntőbe jutnak, míg a 2-3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért. A vb szombatig tart.