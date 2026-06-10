Hétvégén rendezik az első Keleti Ágnes-emlékversenyt



A magyar szövetség (MRGSZ) szerdai híradása szerint az esemény a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszercsapat és csoport indul, összesen 446 versenyzővel.

A verseny különlegessége, hogy kizárólag csapat- és csoportgyakorlatok kapnak szerepet, miközben a mezőnyben a sportág teljes spektruma képviselteti magát. A szabadidősportolóktól az élversenyzőkig, a legkisebbektől a felnőttekig valamennyi korosztály és tudásszint megjelenik a szőnyegen.

A rendezvény szakmai szempontból is fontos állomás, ugyanis hosszú évek után ismét nagyobb hangsúlyt kapnak a csapatversenyek a hazai versenynaptárban, így a sportolók nem csupán az őszi szezon végén találkozhatnak ezzel a műfajjal, hanem az év során több alkalommal is bemutathatják közös gyakorlataikat.

A tavaly 103 éves korában elhunyt, ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes a hazai és a nemzetközi sporttörténelem egyik legnagyobb alakja, aki az 1956-os melbourne-i ötkarikás játékokon a kéziszercsapat tagjaként is aranyérmet szerzett. Ez a versenyszám a női torna programjának része volt, és később ebből fejlődött ki a ma ismert ritmikus gimnasztika.