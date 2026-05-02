Curling vegyespáros-vb: Ausztrália az aranyérmes
Az ausztrál páros nyerte meg a genfi curling vegyespáros-világbajnokságot.
A szombati első helyosztón a kanadaiak magabiztos teljesítménnyel 11–3-ra győzték le a címvédőként indult olaszokat. A döntőben az ausztrálok 8–4-re múlták felül a svéd csapatot
Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc magyar duó 3/6-os győzelem/vereség mutatóval a nyolcadik helyen végzett a B-csoportban, ezért a bennmaradásért meg kellett mérkőznie pénteken az A-csoportban kilencedik franciákkal, és 9–1-es sikerével kiharcolta az élvonalban maradást.
A két csoportból az elsők elődöntőbe jutottak, a 2-3. helyezettek keresztbe játszottak a négy közé kerülésért. Az utolsók kiestek, míg a 8-9. helyezettek a bennmaradásért vívtak egy-egy mérkőzést. Utóbbi párharcok vesztesei szintén búcsúztak.
