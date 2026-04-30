Nemzeti Sportrádió

Újabb magyar vereség a curling vegyespáros-vb-n

V. J./MTIV. J./MTI
2026.04.30. 13:09
Tatár Lőrinc és Udvardi-Palancsa Dorottya (Fotó: Magyar Curlingszövetség)
Címkék
curling vegyes páros vb curling Udvardi-Palancsa Dorottya Tatár Lőrinc
A magyar csapat a csütörtöki első mérkőzésén 8:6-ra kikapott az amerikai együttestől a genfi curling vegyespáros-világbajnokságon.

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc duó szoros meccset játszott az eddig nyeretlen tengerentúliakkal, 3:3 után az ötödik endben léptek el az amerikaiak 3:0-val, de a magyarok a hatodikat és a hetediket megnyerve egyenlítettek, a nyolcadik viszont ismét az ellenfélé lett 2:0-val.

A B-csoportban szereplő magyarok a szombati nyitányon 5:4-re alulmaradtak a finnekkel szemben, vasárnap előbb 9–4-re kikaptak az olaszoktól, majd 9:4-re legyőzték a cseheket, hétfőn ráadásendben 7:6-ra verték a házigazda svájciakat, kedden a kanadaiaktól 10:7-es, a dél-koreaiaktól 7:5-ös, majd szerdán a skótoktól 11:5-ös vereséget szenvedtek.

A 2/6-os győzelem/vereség mutatóval továbbra is a nyolcadik helyen álló magyar kettős 19 órától a németek ellen zárja a körmérkőzéses szakaszt a B-csoportban, amelyben a finnek és az amerikaiak állnak mögötte az utolsó összecsapások előtt. A küzdelmek két csoportban zajlanak.

 

