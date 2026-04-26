Curling vegyes páros vb: magyar siker a csehek ellen

2026.04.26. 21:03
null
Udvardi-Palancsa Dorottya (Fotó: Dömötör Csaba)
curling Palancsa Dorottya Tatár Lőrinc
A magyar csapat győzött a csehek ellen a genfi curling vegyes páros világbajnokság harmadik fordulójában.

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc összeállítású páros a második és harmadik endben lépett el riválisától, és 9–4-re diadalmaskodott.

A B-csoportban szereplő magyarok a szombati nyitányon 5–4-re alulmaradtak a finnekkel szemben, a vasárnapi első meccsükön pedig 9–4-re kikaptak az olaszoktól.

A magyar páros hétfőn a házigazda svájciakkal találkozik. A küzdelmek két csoportban zajlanak, mindegyikben tíz páros van. Az első helyezettek elődöntőbe jutnak, míg a 2-3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért. A vb jövő szombatig tart.

 

