Curling vegyes páros vb: magyar siker a csehek ellen

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc összeállítású páros a második és harmadik endben lépett el riválisától, és 9–4-re diadalmaskodott.

A B-csoportban szereplő magyarok a szombati nyitányon 5–4-re alulmaradtak a finnekkel szemben, a vasárnapi első meccsükön pedig 9–4-re kikaptak az olaszoktól.

A magyar páros hétfőn a házigazda svájciakkal találkozik. A küzdelmek két csoportban zajlanak, mindegyikben tíz páros van. Az első helyezettek elődöntőbe jutnak, míg a 2-3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért. A vb jövő szombatig tart.